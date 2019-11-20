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Очередной порыв на сетях оставил без тепла свыше 1000 барнаульцев

Новости
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Новая коммунальная авария произошла утром 22 ноября в Барнауле. Было обнаружено повреждение внутриквартальной тепловой сети адресу: улица Горно-Алтайская, 14"а". Потребителям ограничили теплоснабжение в 12:10.

Как сказано на сайте мэрии, всего авария затронула семь многоквартирных домов, в которых проживает около 1260 человек, и одно медучреждение.

И вот опять. Крупная коммунальная авария произошла в Барнауле при минус 30

И вот опять. Крупная коммунальная авария произошла в Барнауле при минус 30

Новости

Авария произошла в центре города

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Специалистами БТСК проведены земляные работы, повреждение обнаружено, идет подготовка к сварочным работам, аварию планируют устранить к 16:00.

Управляющими компаниями ведется мониторинг температурного режима в жилых помещениях. На месте ведения работ дежурят специалисты администрации Октябрьского района и городских служб.

Автор: Политсиб.ру

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