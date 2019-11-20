Очередной порыв на сетях оставил без тепла свыше 1000 барнаульцев

Новая коммунальная авария произошла утром 22 ноября в Барнауле. Было обнаружено повреждение внутриквартальной тепловой сети адресу: улица Горно-Алтайская, 14"а". Потребителям ограничили теплоснабжение в 12:10.
Как сказано на сайте мэрии, всего авария затронула семь многоквартирных домов, в которых проживает около 1260 человек, и одно медучреждение.
Авария произошла в центре города
Специалистами БТСК проведены земляные работы, повреждение обнаружено, идет подготовка к сварочным работам, аварию планируют устранить к 16:00.
Управляющими компаниями ведется мониторинг температурного режима в жилых помещениях. На месте ведения работ дежурят специалисты администрации Октябрьского района и городских служб.