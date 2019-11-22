«Неприятная неожиданность»: собственник ТЭЦ Ярового отреагировал на введение режима ЧС

Новости 22.11.2019 11:50 2139

Сегодня вступило в силу решение о введении режима ЧС в городе Яровое Алтайского края. Это сделано для временного изъятия местной ТЭЦ у собственника и передачи ее под управление муниципалитета. «Политсибру» связался с владельцем ТЭЦ Константином Вальтером и узнал его мнение о сложившейся ситуации.

«Скажу честно – то, что вчера случилось, для меня было неприятной неожиданностью. Я имущество отдал в управляющую компанию ООО «ЯТЭК». В этой компании ООО «ТПК-ресурс» является учредителем – специально открывали эту компанию, чтобы заниматься оперативной деятельностью. По имеющейся у меня информации проблемы, конечно, были, но работа вся шла в штатном режиме, и почему вдруг случилось то, что случилось, я не знаю. Думаю, опять будет куча уголовных дел, где придется доказывать, что мы в данной ситуации не являемся дураками», – заявил Вальтер.

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Далее он рассказал свою версию прихода предприятия в упадок. По словам Константина Вальтера, в возникновении критической ситуации ключевую роль сыграло бездействие региональной и муниципальной власти.

«Вообще, на самом деле, случилось что? В течение всего лета Сергей Узлов (руководитель ООО «ЯТЭК») организовывал кредитные ресурсы для ТЭЦ Ярового. Договоренность на получение кредитных ресурсов была [достигнута]. Но для того, чтобы их получить, должны были быть произведены определенные действия со стороны администраций Ярового и края. В итоге никаких действий произведено не было, в кредитных ресурсах… ему не было сказано: «Нет», ему было сказано: «Предоставьте необходимые документы». В итоге, все лето мы пробегали и подошли к тому, что ситуация критичная: оборудование МУПом за лето не подготовлено к отопительному сезону, угля нет», – пояснил владелец ТЭЦ.

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Константин Вальтер также поделился подробностями начала работы ООО «ЯТЭК» на ТЭЦ Ярового, которую новая управляющая компания застала в удручающем состоянии, однако вынуждена была заняться управлением, чтобы все-таки попытаться получить необходимые средства.

«1 октября, чтобы банкирам показать, что прошли финансовые потоки от оперативной электростанции, пошли в управление станции. И администрация согласилась: «Да, вы заходите». То есть, компания зашла в отопительный сезон, а на складе, во-первых, ни тонны угля, во-вторых, все оборудование просто не готово к тому, чтобы его эксплуатировать. Октябрь месяц занимались тем, что ремонтировали то, что вылазило – то есть, ремонты все шли по факту возникновения аварийной ситуации», – рассказал Вальтер.

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Ранее министр промышленности и энергетики Алтайского края Александр Климин, сообщал, что на ТЭЦ работает лишь один из трех котлов. По мнению чиновника, виной тому – завозимый собственником уголь с высоким содержанием влаги, который попросту смерзается в холода. Владелец ТЭЦ прокомментировал и это обвинение.

«Заключали договоры. Причем, договоры на поставку угля заключались только под проектный уголь марки «СС» (слабоспекающийся - прим.ред.). Но, опять же, за последние годы работы ТЭЦ Ярового МУП «ЯТЭК» создало такую ситуацию, что серьезные поставщики топлива просто отказывались заключать договоры поставки угля на ТЭЦ Ярового, требуя сперва погасить накопившиеся долги. А долгов за уголь было наработано, ни много, ни мало, порядка 330 млн рублей. Поэтому, естественно, что Сергей Николаевич (Узлов) пошел по пути поиска всех возможных вариантов поставки топлива. Опять же, повторюсь, только проектного – марки «СС». В итоге, он договорился с несколькими поставщиками и с Кузбасса были организованы поставки угля. Что там случилось и почему уголь марки «СС» стал плохо гореть – я деталей не знаю», – сообщил Константин Вальтер.