Эксперты посчитали Алтайский край слабо подготовленным к работе с Китаем

Новости 22.11.2019 11:25 258

Алтайский край оказался не представлен в рейтинге российских регионов, готовых к работе с Китаем. Исследование презентовали накануне. В Топ-10 вошли два сибирских региона - Новосибирская область (6-е место) и Красноярский край (8-е место). Всего же в шорт-лист включены шесть территорий СФО. Помимо вышеуказанных, это Омская и Кемеровская области, Тыва, Иркутская область.

Рейтинг призван продемонстрировать, насколько регионы готовы в коммуникационном плане к приходу китайских инвесторов, как и с помощью каких инструментов продвигают экспорт. Согласно исследованиям группы iMARS, Топ-3 составили Приморский край, Новгородская область и Бурятия.

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При построении рейтинга показатели были разделены на четыре категории: государство, бизнес, СМИ и digital. Оценивались лишь формальные показатели (наличие института развития, инвестиционного паспорта региона, наличие специалистов со знанием иностранных языков, в т. ч. с китайским, наличие бюджета на коммуникации с Китаем, активность бизнеса, активность в СМИ и SMM, участие в деловых мероприятиях и т. п.).

Стоит отметить, что и в локальных рейтингах (государство, бизнес, СМИ и digital) Алтайский край оказался не представлен.

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На данный момент Китай является крупнейшим торговым партнером России. Его доля в российском товарообороте составляет 15,8%.