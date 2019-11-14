О проектеРеклама
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета

Главное
Скандал с декларациями ЕДГ-2019 Личный формат Внимание, школа!
Скандал с декларациями
ЕДГ-2019
Личный формат
Внимание, школа!

Эксперты посчитали Алтайский край слабо подготовленным к работе с Китаем

Новости
258
0

Алтайский край оказался не представлен в рейтинге российских регионов, готовых к работе с Китаем. Исследование презентовали накануне. В Топ-10 вошли два сибирских региона - Новосибирская область (6-е место) и Красноярский край (8-е место). Всего же в шорт-лист включены шесть территорий СФО. Помимо вышеуказанных, это Омская и Кемеровская области, Тыва, Иркутская область.

Рейтинг призван продемонстрировать, насколько регионы готовы в коммуникационном плане к приходу китайских инвесторов, как и с помощью каких инструментов продвигают экспорт. Согласно исследованиям группы iMARS, Топ-3 составили Приморский край, Новгородская область и Бурятия.

Глава района на Алтае открестился от китайских инвесторов

Ничего не останется. Китайцы вывозят все больше алтайского леса

Ничего не останется. Китайцы вывозят все больше алтайского леса

Новости

Темой вырубки леса общественник Игорь Абысов вплотную занялся год назад

1089

При построении рейтинга показатели были разделены на четыре категории: государство, бизнес, СМИ и digital. Оценивались лишь формальные показатели (наличие института развития, инвестиционного паспорта региона, наличие специалистов со знанием иностранных языков, в т. ч. с китайским, наличие бюджета на коммуникации с Китаем, активность бизнеса, активность в СМИ и SMM, участие в деловых мероприятиях и т. п.).

Стоит отметить, что и в локальных рейтингах (государство, бизнес, СМИ и digital) Алтайский край оказался не представлен.

Китайская делегация начала свой вояж по России с Алтайского края

«Региону не хватает выставочной площадки»: Виталий Снесарь о международных связях Алтайского края

«Региону не хватает выставочной площадки»: Виталий Снесарь о международных связях Алтайского края

Новости

Большое интервью "Политсибру" дал замгубернатора

1268
На данный момент Китай является крупнейшим торговым партнером России. Его доля в российском товарообороте составляет 15,8%.

Автор: Политсиб.ру

Комментарии (0)

1000