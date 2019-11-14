Эксперты посчитали Алтайский край слабо подготовленным к работе с Китаем

Алтайский край оказался не представлен в рейтинге российских регионов, готовых к работе с Китаем. Исследование презентовали накануне. В Топ-10 вошли два сибирских региона - Новосибирская область (6-е место) и Красноярский край (8-е место). Всего же в шорт-лист включены шесть территорий СФО. Помимо вышеуказанных, это Омская и Кемеровская области, Тыва, Иркутская область.
Рейтинг призван продемонстрировать, насколько регионы готовы в коммуникационном плане к приходу китайских инвесторов, как и с помощью каких инструментов продвигают экспорт. Согласно исследованиям группы iMARS, Топ-3 составили Приморский край, Новгородская область и Бурятия.
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Стоит отметить, что и в локальных рейтингах (государство, бизнес, СМИ и digital) Алтайский край оказался не представлен.
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