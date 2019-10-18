«Умное голосование» намерены апробировать в двух сибирских регионах

Новости 22.11.2019 12:20 149

На грядущих выборах в Новосибирской и Томской областях будет использовано «Умное голосование». Об этом пишет "Тайга.инфо".

Планируется, что в 2020 году избирателям в данных регионах предложат проголосовать за альтернативного кандидата, имеющего больше всего шансов обойти представителя "партии власти" или самовыдвиженца, как это было на прошедших выборах в Мосгордуму. В 2019 году 20% кандидатов «Умного голосования» стали депутатами заксобраний регионов или гордум (горсоветов) столиц регионов. Кроме того, более 50% на округах заняли вторые места.

Что касается будущих выборов в Томске, то там будут избирать горсовет. В его состав войдет 37 депутатов, из которых 10 списочников, а 27 будут избираться по округам. На сегодняшний день там 28 единороссов, два члена ЛДПР и по одному депутату от КПРФ, СР и «Яблока».

В Новосибирской области в 2020 году пройдут выборы депутатов заксобрания и горсовета столицы. Половина депутатов пойдут по спискам, еще половина – по округам. В горсовете ситуация немного отличается. Там из 40 мандатов, 10 получат списочники. На прошлых выборах «партия власти» забрала в заксобрании 50 мандатов из возможных 76, а в горсовете 32 из 50.

Выборы пройдут в Единый день голосования, 13 сентября 2020 года.