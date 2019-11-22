Алтайский сенатор высказался о перспективах развития города и села

Новости 22.11.2019 10:50 151

В Санкт-Петербурге состоялось заседание круглого стола «Устойчивое развитие сельских территорий» с участием постоянных комиссий МПА СНГ. В мероприятии принял участие зампредседателя комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, представитель от законодательного органа госвласти Алтайского края Сергей Белоусов.

Во время выступления перед аудиторией сенатор продемонстрировал российский опыт развития и практику государственной поддержки сельских территорий.

Он отметил, что утвержденная Стратегия пространственного развития Российской Федерации до 2030 года сосредоточена главным образом на развитии городских агломераций. Вместе с тем село, наравне с городом, должно развиваться как полноценная территориально-экономическая система и этому вопросу должно уделяться особенное внимание.

«Существующие на селе проблемы носят комплексный характер и приводят к снижению привлекательности сельской местности, препятствуют ее социально-экономическому развитию. Новая госпрограмма содержит набор достаточно эффективных мер, которые важно качественно использовать, чтобы в конечном итоге мы получили по-настоящему действенный механизм по развитию сельских территорий.Нет сомнений, современная инженерная и транспортная инфраструктура сделает жизнь на селе комфортней и привлекательней, но первоочередным для сельских жителей является наличие рабочих мест и, соответственно, объектов экономики в сельской местности», - рассказал Белоусов.

По его словам, потенциалом обладает каждый, даже самый небольшой населенный пункт. Главное здесь осознание необходимых условий для его реализации, сформирование благоприятного инвестиционного климата в сельской местности для развития не только сельского хозяйства, но и прочих отраслей экономики, в том числе туриндустрии, сферы торговли и оказания услуг.

В рамках заседания круглого стола состоялся деловой визит в Федеральный исследовательский центр «Всероссийский институт генетических ресурсов растений имени Н.И. Вавилова». По итогам заседания были выработаны практические рекомендации, адресованные Межпарламентской ассамблее государств – участников СНГ, органам законодательной и исполнительной власти стран Содружества.