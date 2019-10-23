Бывший замгубернатора взялся за барнаульские рынки

Новости 22.11.2019 9:50 160

Представители партии «Единая Россия» при участии «Молодой Гвардии» провели проверку весового оборудования в торговых точках Барнаула. Об этом сообщает пресс-служба ЕР на Алтае.

Целью рейда значилась проверка весов на исправность и отсутствия возможности «перевеса» товара. Одним из главных показателей является наличие специальной наклейки с голограммой и датой ее нанесения. Возглавил рейд экс-замгубернатора Алтайского края, а ныне замначальника управления юстиции Андрей Щукин.

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В процессе рейда проверяющие посетили торговые точки федеральных и региональных сетей, а также эко-рынки города. В процессе проверки представители одного из рынков города отказались предоставить документы о поверке весового оборудования.

«По закону они обязаны каждый год проходить обслуживание. И это должно соблюдаться. Если торговая точка не прошла эту процедуру, то Росстандарт имеет право их наказать и наложить штраф. По результатам рейда крупных нарушений не выявлено. Но не везде стоят контрольные весы в торговом зале, чтобы потребитель мог самостоятельно проверить правильность взвешивания фасованного товара», — объяснил координатор партпроекта Андрей Щукин.

По итогам мониторинга выяснилось, потребитель часто не знает, что нужно делать, чтобы не остаться обманутым. Проверять исправность весового оборудования в торговых точках региона партпроект «Народный контроль» будет до конца ноября.