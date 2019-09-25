Бывший главврач республиканской больницы на Алтае ответит в суде за взятки

В Республике Алтай перед судом предстанут два бывших руководителя республиканской больницы за совершение коррупционных преступлений, передает региональный следком.
По версии следствия, бывший главный врач республиканской больницы и его заместитель по хирургической работе (руководитель онкоцентра) в период с лета 2016 года по март 2018 года получили от представителя коммерческой организации взятку в сумме 865 000 рублей. Деньги являлись вознаграждением за обеспечение победы этого юрлица на аукционах по поставке медоборудования и расходных материалов для нужд отделения гемодиализа, анестезии и реанимации, обеспечение последующего беспрепятственного принятия поставленных товаров и своевременную оплату по контрактам.
Факт мошенничества удалось раскрыть сотрудникам ФСБ и МВД
Кроме того, бывший главврач республиканской больницы с апреля по сентябрь 2018 года лично получил от представителя той же коммерческой организации 900 000 рублей.
Обвиняемые вину в содеянном не признали. Тем не менее собрана достаточная доказательная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
там еще и следующего надо проверить, как он умудрился освоить более миллиарда за неполный год и уйти по собственному...