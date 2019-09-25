Бывший главврач республиканской больницы на Алтае ответит в суде за взятки

Новости 22.11.2019 8:35 167

В Республике Алтай перед судом предстанут два бывших руководителя республиканской больницы за совершение коррупционных преступлений, передает региональный следком.

По версии следствия, бывший главный врач республиканской больницы и его заместитель по хирургической работе (руководитель онкоцентра) в период с лета 2016 года по март 2018 года получили от представителя коммерческой организации взятку в сумме 865 000 рублей. Деньги являлись вознаграждением за обеспечение победы этого юрлица на аукционах по поставке медоборудования и расходных материалов для нужд отделения гемодиализа, анестезии и реанимации, обеспечение последующего беспрепятственного принятия поставленных товаров и своевременную оплату по контрактам.

СМИ: чиновницу алтайского Минздрава подозревают в коррупции Новости 25.09.2019 14:50 Факт мошенничества удалось раскрыть сотрудникам ФСБ и МВД 2645

Кроме того, бывший главврач республиканской больницы с апреля по сентябрь 2018 года лично получил от представителя той же коммерческой организации 900 000 рублей.

Обвиняемые вину в содеянном не признали. Тем не менее собрана достаточная доказательная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Медики обвиняются в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а», «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере). Один из них также обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере).