В Россельхозбанке действуют повышенные ставки по вкладам в рублях

Новости 22.11.2019 9:10 65

В Россельхозбанке в рамках акции «Зафиксируй свой доход» действует повышенная процентная ставка 7% годовых при открытии вклада «Доходный» в рублях сроком 1095 дней с выплатой процентов в конце срока. Акция действует до 31 декабря включительно.

При оформлении вкладов «Доходный», «Пополняемый» и «Комфортный» через дистанционные каналы обслуживания (ДКО) действуют повышенные процентные ставки. По безопциональному вкладу «Доходный», оформленному через ДКО, максимальная процентная ставка составляет 6,7% годовых. При открытии через ДКО вклада «Пополняемый» в рублях с возможностью пополнения максимальная процентная ставка составит 5,6% годовых, а по вкладу «Комфортный» с опцией пополнения и частичного снятия денежных средств максимальная процентная ставка составит 5,2% годовых.

Накопительный счет позволяет свободно распоряжаться денежными средствами и получать дополнительный доход в размере до 5% годовых в рублях. Проценты начисляются на ежедневный остаток денежных средств, находящихся на счете, и выплачиваются ежемесячно в последний рабочий день. Минимальный остаток не установлен, приходные и расходные операции по счету осуществляются без ограничений по сроку и сумме. Открыть накопительный счет можно как в отделении банка, так и дистанционно в Интернет-банке или мобильном банке.

Клиенты Россельхозбанка, оформившие договор любого вклада, могут бесплатно получить дебетовую карту в рамках тарифного плана «Амурский тигр - карта к вкладу» с дополнительным доходом до 5 % годовых на остаток денежных средств на счете. Карту можно получить при наличии договора вклада на сумму от 50 000 рублей/ 700 долларов США/ 650 евро включительно.

Подробнее с условиями вкладов можно ознакомиться на сайте банка.