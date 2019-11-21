Путин критически оценил резкое удорожание справок для водителей

Новости 22.11.2019 8:05 142

Президент России Владимир Путин оценил нововведения Минздрава, согласно которым водители, получающие или меняющие водительские права, должны сдавать дополнительные анализы, пишет "Газета.Ру". Из-за этого оплата за справку повышается в несколько раз.

По мнению главы государства, такие преобразования нужно делать постепенно, «с умом», чтобы человек не отдавал половину своей зарплаты только за этот документ.

«Я сам узнал об этом из средств массовой информации, это чушь какая-то. У нас минимальный размер оплаты труда — МРОТ — 11 280 рублей, такую зарплату получают 3 млн 200 тысяч человек. Да еще и работодатели частенько, к сожалению, нарушают закон и меньше платят <...> 5 тысяч если нужно отдать за эту справку — ползарплаты надо человеку отдать?» — задался вопросом глава государства, отметив, что при этом водителям нужно «все инстанции пройти».

Российский лидер добавил, что на эту ситуацию должен был обратить внимание Минтруд. «Ясно, что нужно проводить дополнительные обследования, связанные, к сожалению, и с употреблением наркотических средств — это понятно, это безопасность миллионов людей на дорогах. Ну так надо вводить это как-то с умом, поэтапно хотя бы», — считает Путин.

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Президент также отметил, что для проведения дополнительных анализов в российских регионах должно появиться новое оборудование. Желательно, чтобы оно было отечественного производства.

После заявления Владимира Путина Минздрав решил отложить нововведение, которое должно было вступить в силу 22 ноября.

Оно привели бы к подорожанию оплаты за анализы, необходимые для выдачи справки-допуска к получению прав. Так, в Москве получение документа подорожало бы в четыре раза — с 800 до 3600 рублей. В Воронеже - с 1000 до 5450 рублей, в Алтайском крае - с 300 рублей до 4,5 тысяч рублей.

Из-за этого накануне вступления нововведений в силу жители разных городов России выстроились в очереди, чтобы получить справки до их подорожания.