Проблемную ТЭЦ Ярового возвращают муниципалитету после введения ЧС

Новости 22.11.2019 7:20 288

Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций правительства Алтайского края накануне приняла решение о том, что эксплуатировать ТЭЦ Ярового будет МУП «ЯТЭК». Власти города должны проинформировать собственника станции - ООО «ТПК Ресурс» - о смене организации. Одновременно с этим в городе с 22 ноября вводится режим ЧС.

Как сказано на сайте правительства региона, нарушения возникли из-за ненадлежащего исполнения своих обязательств ООО «ЯТЭК» по обеспечению углем городской ТЭЦ и сложившейся на ней аварийной ситуации в результате нарушения технологического процесса.

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Администрация Ярового должна создать муниципальный резерв угля в размере не менее нормативного. Властям города рекомендовано разработать и утвердить план проведения аварийно-восстановительных и других неотложных работ по обеспечению жизнедеятельности населения; ввести необходимые изменения в схему теплоснабжения города в части смены теплоснабжающей организации; организовать эксплуатацию ТЭЦ организацией, имеющей соответствующие полномочия и документы, разрешающие этот вид деятельности.

Министерству финансов края поручено обеспечить финансирование работ по ликвидации чрезвычайной ситуации и прохождению отопительного сезона.