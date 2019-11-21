Проблемную ТЭЦ Ярового возвращают муниципалитету после введения ЧС

Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций правительства Алтайского края накануне приняла решение о том, что эксплуатировать ТЭЦ Ярового будет МУП «ЯТЭК». Власти города должны проинформировать собственника станции - ООО «ТПК Ресурс» - о смене организации. Одновременно с этим в городе с 22 ноября вводится режим ЧС.
Как сказано на сайте правительства региона, нарушения возникли из-за ненадлежащего исполнения своих обязательств ООО «ЯТЭК» по обеспечению углем городской ТЭЦ и сложившейся на ней аварийной ситуации в результате нарушения технологического процесса.
Температура в квартирах и соцобъектах города уже в течение нескольких суток ниже 18С
Министерству финансов края поручено обеспечить финансирование работ по ликвидации чрезвычайной ситуации и прохождению отопительного сезона.