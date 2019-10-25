Еще одна зеленая зона в Барнауле может быть отдана под строительство АТС

Новости 21.11.2019 18:10 612

Эскизный проект автоматической телефонной станции возле дома № 89 на улице Попова был представлен сегодня на заседании барнаульского градсовета. Здание спроектировано двухэтажным и имеет два входа. Из-за особенностей рельефа первый этаж является как бы цокольным, в нем по плану будет расположена непосредственно АТС. Часть этажа будет отведена под мобильную связь. Верхний этаж займет администрация.

Удивительный объект

Всех присутствующих заявление о намерении построить АТС повергло в легкий ступор. Заказчик на мероприятие не явился, поэтому вопрос: «А зачем Барнаулу новая АТС?» так и остался висеть в воздухе. Известно лишь, что инициаторами проекта выступают два физлица, их имена не назывались. Проект презентовал архитектор Владимир Золотов.

«Они хотят телефонизировать район, который телефонизирован 30 лет назад? Мы все перешли на иные способы телефонизации, какая АТС? Существующие здания АТС в Индустриальном районе перепрофилируются в ТЦ – нет необходимости в АТС вообще. Нет такой технической необходимости. В очередной раз пытаются обмануть нас. Ну, переделали бы на ТЦ – и не было бы никакого греха в этом. Зачем шить белыми нитками?», – прямо выразил свое недоумение один из членов градсовета.

В качестве примера аналогичной хитрости члены градсовета припомнили также строительство мультибрендового автоцентра «Реал» на Правобережном тракте.

Палка о двух концах. Правовые аспекты

Тем не менее, договор аренды участка от 2018 года, подписанный краевым Минимуществом, прямо гласит, что он предназначен для строительства АТС. Заказчик связан этим правилом и ничего другого на данной площадке реализовать не может. Члены градсовета, впрочем, высказали предположение, что площади нового здания «АТС» будут сданы в аренду различным операторам сотовой связи.

Отметим, кадастровая стоимость недвижимости (1700 кв. м) оценивается в сумму чуть менее 1 млн рублей.

Некоторые нашли ситуацию интересной, напомнив, что при выдаче разрешения на строительство в документе будет фигурировать условие оснащения объекта соответствующим оборудованием.

«Разрешение будем готовить, в проекте должно быть это оборудование, раз оно так называется. Это интересно будет <…> Когда они будут разрешение на ввод в эксплуатацию получать, там должна будет находиться телефонная станция», – высказал свое мнение еще один участник совета.

Бассейну – да, вертолетам – нет: как прошел градсовет в Барнауле Новости 25.10.2019 16:45 Возле Нового рынка собираются строить бассейн 2599

Что будет с зеленой зоной?

Треугольная площадка в настоящее время самовольно изрыта многочисленными погребами. На территории участка предполагается размещение парковки.

В проекте микрорайона на этом месте находится зеленая зона. По словам одной из участниц градсовета, проживающей рядом с этой локацией, здесь ежедневно гуляет множество жителей, в том числе, с собаками. По ее мнению, делать здесь какой-то офисный центр с парковками жители не дадут, строительство лишь обострит социальную напряженность.

«Мы видим, что не надо такой объект строить в месте зеленых насаждений, но министерство заключило договор, платится арендная плата, сейчас опять начнется обращение во все органы: прокуратуру и так далее <…> Если начнется строительство – мы будем виноваты, если начнем менять ГПЗУ и мешать точечной застройке, то мы будем виноваты из уст арендаторов этих земельных участков. Надо просто выбрать позицию, которая меньше вреда принесет», – резюмировал председатель градсовета.

Впрочем, один из архитекторов возразил, что рядом уже построены два общественных здания (магазина) и никакого возмущения их появление не вызвало – наоборот, все с удовольствием ходят в них, поскольку те расположены в шаговой доступности.

Конкретно к архитектурным решениям рассматриваемого строения никаких замечаний не поступило. В итоге, проект был поддержан, хотя и не единогласно.