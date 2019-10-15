Бюджет Алтайского края на следующий год могут увеличить на 10 млрд рублей

Решение об уточнении основных параметров проекта бюджета Алтайского края принято в ходе совместного заседания рабочей группы перед рассмотрением документа во втором чтении. Депутатам АКЗС будет предложено вернуться к процедуре утверждения основных параметров.
Доходы и расходы краевого бюджета будут увеличены на сумму средств дополнительно распределенных межбюджетных трансфертов в проекте федерального бюджета на 2020 - 2022 годы. Увеличение составит 10,665 млрд рублей, сказано на сайте региона.
Общий объем доходов краевого бюджета запланирован в сумме 112,417 млрд рублей, темп роста к 2019 году - 112%. В том числе налоговые и неналоговые доходы на 2020 год запланированы в объеме 56,757 млрд рублей, что на 8% выше текущего года.
Также был поднят вопрос о роли оппозиции в формировании бюджетной политики
Объем безвозмездных поступлений в 2020 году составит 55,66 млрд рублей, или 116% к 2019 году, в том числе поступления из федерального бюджета - 55,334 млрд рублей. Объем дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности составит 29,522 млрд рублей, что выше объема, предусмотренного в 2019 году, на 2,684 млрд рублей, или 110%.
Расходы краевого бюджета на 2020 год запланированы в сумме 118,081 млрд рублей, темп роста к 2019 году - 112%. На содержание и функционирование отраслей социальной сферы (образование, здравоохранение, культура, социальная политика, физическая культура и спорт) уйдет более 70% расходной части бюджета.
Дефицит не изменится и составит в 2020 году 5,664 млрд рублей, что соответствует требованиям бюджетного законодательства и соглашениям с федеральными органами власти.
Алтайский край из-за бюрократических проволочек не сможет освоить порядка 20% заложенных в бюджете 2019 года средств на развитие ЖКХ