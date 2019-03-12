«Молодые журналисты Алтая» заплатят штраф в 50 тысяч за неработающую ссылку из 1990-х

Новости 21.11.2019 17:40 135

Решение суда о назначении штрафа в 50 тысяч рублей организации «Молодые журналисты Алтая» за ссылку на сайт «Открытого общества», признанного «нежелательным» в России, устояло в апелляции. Ссылку опубликовали 20 лет назад, сейчас она недоступна, пишет "Тайга.инфо".

Железнодорожный суд Барнаула отказал в апелляции общественной организации «Молодые журналисты Алтая». Суд решил, что штраф в 50 тысяч рублей по ст. 20.33 КоАП (осуществление деятельности нежелательной организации) правомерен, сообщил председатель организации Сергей Канарев.

Из опубликованных им фрагментов решения следует, что на момент выявления ссылки на сайт «Открытого общества» сотрудниками ФСБ она была уже недоступна. Правоохранители решили, что это из-за признания организации нежелательной.

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«Сама по себе невозможность перехода по ссылке на соответствующий интернет-сайт не свидетельствует об отсутствии в действиях организации состава административного правонарушения», — решил судья Роман Тагильцев.

Ссылка на сайт «Открытого общества» была опубликована «Молодыми журналистами Алтая» в 1999 году. Тогда международная организация еще не была признана «нежелательной».

Канарев собирается дойти до Европейского суда по правам человека, если в России его жалобы не рассмотрят.