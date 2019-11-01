Депутаты из мятежного Камня-на-Оби сорвали внеочередное заседание

Новости 21.11.2019 16:45 237

Внеочередное заседание горсовета, назначенное на четверг, 21 ноября, не состоялось. Об этом пишут «Каменские известия».

Из 17 народных избранников на заседание пришли только пять человек. Этого стало недостаточно для признания кворума, для рассмотрения и принятия каких-либо решений. А рассмотреть предстояло вопрос, связанный с налоговыми поступлениями.

Депутат горсовета Юрий Трофимов пояснил «Политсибру», что речи о бойкоте тут нет. Все дело в занятости «слуг народа», которые по разным причинам не смогли явиться.

«Кто-то на больничном, у кого-то иные дела. Причины у всех уважительные. У нас все в порядке. В понедельник, 25 ноября, мы соберемся и проведем заседание», - сказал Трофимов.

Не изменилась и повестка дня, представляющая огромное значение для бюджета муниципального образования.

О повестке дня и порядке ведения сорок третьего внеочередного заседания Каменского городского Совета депутатов.

О налоге на имущество физических лиц на территории муниципального образования город Камень-на-Оби Каменского района Алтайского края.

О земельном налоге на территории муниципального образования город Камень-на-Оби Каменского района Алтайского края.

К слову, если депутаты не смогут организовать свою работу в ближайшее время, бюджет Каменского района в будущем может понести миллионные убытки, а заодно мундепы создадут первый прецедент в истории России, когда районная казна рискует остаться без налоговых поступлений.