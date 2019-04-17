Первый «Заслуженный артист» может появиться в Алтайском крае

21 ноября прошло очередное заседание комиссии Алтайского края по наградам. Впервые были рассмотрены кандидатуры на присвоение званий «Заслуженный артист Алтайского края» и «Заслуженный работник культуры Алтайского края», сказано на сайте правительства региона.
В их числе - представленная к присвоению почетного звания «Заслуженный артист Алтайского края» Галина Зорина, ведущий мастер сцены Алтайского краевого театра драмы имени Василия Шукшина. Ее знают по ролям Кручининой в спектакле «Без вины виноватые» Александра Островского, Эдит Пиаф в одноименном моноспектакле, Анны Болейн в постановке «Тысяча дней Анны Болейн».
В регионе со временем появятся заслуженные артисты, журналисты и строители
К присвоению почетного звания «Заслуженный работник культуры Алтайского края» за подготовку профессиональных кадров в сфере культуры представлена директор Барнаульской детской музыкальной школы №5 Лариса Калинина.
Тем же указом машинисту электровоза эксплуатационного локомотивного депо Барнаул Игорю Михайленко присвоено почетное звание
Кроме того, на сегодняшнем заседании обсуждались два коллектива и кандидатуры 160 жителей края, представленных к госнаградам России и наградам Алтайского края. По итогам обсуждения одна кандидатура была отложена и еще трое будут рекомендованы к иным наградам.
К медали «За честь и мужество» представлены сотрудники первого отряда Федеральной противопожарной службы по Алтайскому краю Вадим Тузов и Иван Шубин. Благодаря своей работе она предотвратили гибель 80 человек, в том числе 13 детей, на пожаре, произошедшем 10 июля 2019 года в Барнауле.
Окончательное решение о награждении примет глава региона Виктор Томенко. Материалы о награждении будут представлены ему в ближайшее время.
Большое интервью "Политсибру" дал замгубернатора