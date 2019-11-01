Депутаты «зарубили» кандидатуру на пост вице-премьера, предложенную главой Алтая

Новости 21.11.2019 15:35 196

В Республике Алтай состоялась сессия местного парламента Эл Курултай, на котором депутаты рассматривали кандидатов на посты заместителей председателя правительства и первых вице-премьеров. Голосование прошло в четверг, 21 ноября. Об этом сообщает сайт Госсобрания.

За несколько дней до сессии губернатор Республики Алтай Олег Хорохордин внес на рассмотрение список кандидатов. Депутаты ободрили всех, кроме одного. Еще один кандидат набрал минимальное количество голосов для прохождения порога.

Алексей Тюхтенев, претендовавший на пост вице-премьера, получил 38 голосов из 41, а вот Виталий Махалов едва набрал минимальный 21 голос. Он получит пост зампредседателя правительства РА. Должность министра финансов РА заняла Ольга Завьялова. За нее проголосовали 30 депутатов. Пост полномочного представителя Республики Алтай в Москве достался Ирине Лозовой. Ей свои голоса отдали 32 народных избранника.

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Анатолий Донской, чья кандидатура сразу же вызвала недовольство депутатов, не получил одобрения. За него проголосовало всего 14 членов регионального парламента. Таким образом его кандидатура не согласована. Он претендовал на пост руководителя единого аппарата главы Республики Алтай и правительства.

Напомним, что в бытность правления Александра Бердникова, именно Донской отвечал за внутреннюю политику. Из этого следует, что данный вопрос в регионе станет главной темой ближайшего периода работы Хорохордина, от которого депутаты уже потребовали изменений в вопросах формирования местного кабмина.