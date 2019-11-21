«Ажиотаж в психиатрической больнице»: цена справки на водительские права выраcтет на Алтае в 15 раз

Новости 21.11.2019 13:50 1625

В следующем году в Алтайском крае стоимость справки из наркодиспансера на водительские права вырастет в 15 раз. Данные нововведения уже привели к возникновению длинных очередей. В Алтайском краевом наркодиспансере «Политсибру» подтвердили наличие ажиотажа и добавили, что пока справляются с наплывом посетителей.

В пресс-службе регионального Минздрава «Политсибру» сообщили, что стоимость справки вырастет с 300 до 4,5 тысяч рублей. По данным ТАСС, в некоторых регионах цена справки вырастет с 200-1000 рублей до 5-6 тысяч рублей.

Главный нарколог Алтайского края Андрей Иванов рассказал, что при получении водительских прав придется сдавать тест на 10 наркотиков и злоупотребление алкоголем, причем те, кто лишается прав, будут сдавать этот тест чаще. На Алтае эти тесты будут введены не ранее 2020 года, причем точно позже января. Пока новая система будет отрабатываться только на тех, кто лишен прав.

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«Сейчас ажиотаж не только у нас, но и в психиатрической больнице… люди почему-то решили, что приказ будет вводиться одномоментно. Я что могу сказать – Алтайскому краю волноваться не нужно, это приказ не немедленного действия, а приказ о постепенном введении в практику…», – пояснил Иванов.

22 ноября вступает в силу приказ Минздрава России, согласно которому изменился порядок медосвидетельствования водителей и тех, кто впервые получает права. После резонансных ДТП, случаев гибели детей и целых семей вводится обязательная сдача анализов для выявления употребляющих наркотики и злоупотребляющих алкоголем. До настоящего времени такие исследования назначались только при наличии соответствующих подозрений психиатра-нарколога.