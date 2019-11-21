В ТРЦ «Galaxy» пройдет второй бесплатный лекторий проекта «Культурные сезоны»

Новости 21.11.2019 18:40 127

В центральном атриуме ТРЦ Galaxy состоится второй городской лекторий в рамках проекта «Культурные сезоны». Главными темами встречи станут психологическое здоровье и детская безопасность. Мероприятие проводится при поддержке Сибирской генерирующей компании. Вход свободный. Оно состоится в воскресенье, 24 ноября, в 13.00.

Лекции проведут два спикера. Первой выступит практический психолог, преподаватель АлтГУ Екатерина Кабаченко, которая прочтет доклад на тему «В ритме города. Техники сохранения психологического здоровья». Затем слово возьмет руководитель Алтайского отделения поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» Андрей Мамаев. Он расскажет о том, как должна складываться беседа о безопасности детей и родителей.

Всего в рамках проекта «Культурные сезоны» в этом году пройдет четыре лектория. Встречи посвящены городской среде, безопасности жизни в городе, психологическим аспектам жизни горожан, спорту и культуре и будут проходить каждое воскресенье по 8 декабря в центральном атриуме ТРЦ Galaxy. Спикерами станут квалифицированные эксперты и известные люди Барнаула.

Кульминацией зимнего сезона станет открытый концентр известной современной поэтессы. Ах Астаховой, который пройдет 15 декабря в главном атриуме ТРЦ Galaxy. Параллельно до 15 января в галерее Нагорная (ул.Аванесова,30) проходят творческие мастер-классы и лекции. Участие в них также бесплатное, но по предварительной записи.

Узнать подробную программу проекта, а также записаться на участие в мастер-классах можно на официальном сайте проекта: http://sezony.woop.pw. Все актуальные новости проекта вы найдете в нашем инстаграме: www.instagram.com/cultseasons.

«Сибирская генерирующая компания» (СГК) – энергетический холдинг, входящий в Группу компаний АО «СУЭК» осуществляет свою деятельность на территории Алтайского края, Кемеровской области, Красноярского края, Новосибирской и Свердловской областей, Республики Хакасия, Республики Тыва. Основные виды деятельности – производство тепло- и электроэнергии, передача и поставка тепла и ГВС потребителям. СГК принадлежат 5 ГРЭС, 1 ГТЭС и 18 ТЭЦ общей установленной электрической мощностью –14,7 ГВт и тепловой мощностью – 24,3 тыс. Гкал/час, а также тепловые сети общей протяженностью 10 тыс км, ремонтные и сервисные компании. На долю станций СГК приходится примерно 23-25% выработки тепла и электроэнергии энергосистемы Сибири. Численность персонала компаний Группы СГК составляет 30 тыс. человек. Принадлежащая холдингу Рефтинская ГРЭС (Свердловская область) на время переходного периода, связанного с покупкой станции, временно находится в эксплуатации у ПАО «Энел Россия».