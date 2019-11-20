В Алтайском крае резко выросло число пожаров с гибелью людей - МЧС

Новости 21.11.2019 14:40 300

Очередной случай, приведший к гибели людей на пожаре, зафиксирован в Алтайском крае. На этот раз речь идет о Бийске. В огне погибли бабушка и ее 10-летний внук, передает региональный следком.

Ночью 21 ноября после тушения пожара в одном из частных домов Бийска были обнаружены тела 62-летней женщины и ее 10-летнего внука. По данному факту проводится доследственная проверка. По предварительным данным, накануне днем мальчик пришел в гости к своей бабушке и решил остаться у нее ночевать. Ночью в доме произошло возгорание, очаг которого находился на крыше возле трубы печного отопления.

В настоящее время назначена пожаро-техническая экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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Между тем в крае практически ежедневно регистрируются пожары, в которых гибнут люди. По данным специалистов, причина большинства возгораний с гибелью – нарушение правил эксплуатации печного отопления или неправильное устройство печи.

Как информирует ГУ МЧС России по Алтайскому краю, накануне в селе Столбово Каменского района произошёл пожар в частном деревянном доме. На месте происшествия обнаружена погибшая пожилая женщина. Также 20 ноября в Бийске по улице Крайней загорелся жилой дом. На пожаре травмы несовместимые с жизнью получила пенсионерка. В Благовещенском районе (село Глядень-2) 19 ноября при возгорании в жилом доме погибли три человека.

МЧС для предотвращения трагедий советует установить в доме автономный дымовой пожарный извещатель. Его сигнал сообщит о появлении дыма, разбудит спящих, привлечет внимание находящихся поблизости.