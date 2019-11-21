Электрогазосварщик "Алтай-Кокса" стал призером конкурса НЛМК-PRO

Новости 21.11.2019 19:30 73

Электрогазосварщик Алтай-Кокса (входит в Группу НЛМК) Владимир Щербаков стал серебряным призером корпоративного конкурса профмастерства «Лучший по профессии» Группы НЛМК.

На площадке Липецкого техникума городского хозяйства и отраслевых технологий продемонстрировали профессиональные навыки лучшие электрогазосварщики шести предприятий Группы – Новолипецкого металлургического комбината, Стойленского ГОКа, Алтай-Кокса, НЛМК-Урал Сервиса, Доломита и Стагдока.

Электрогазосварщики отвечали на 50 теоретических вопросов, затем выполняли сборки и контрольно-сварочные соединения стальной заготовки. Конкурсная комиссия оценивала качество выполнения сварочных швов, скорость работы, соблюдение правил охраны труда.

«Конкурс интересный. Нужно было собрать деталь и заварить. Детали были мелкие, поэтому сборка оказалась довольно сложной. Старался, учил, тренировался и занял второе место. Рад, что не подвел свое предприятие, и награда отправилась в Заринск», - рассказал Владимир Щербаков, электрогазосварщик Алтай-Кокса.

Владимир – неоднократный победитель конкурсов профмастерства Алтай-Кокса и призер краевых профессиональных состязаний.

Алтай-Кокс (входит в Группу НЛМК) – одно из крупнейших коксохимических предприятий России. Производственные мощности предприятия составляют 4,4 млн т кокса в сухом весе в год. Компания выпускает также широкий спектр высококачественной химической продукции.