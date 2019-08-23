УФАС предупредило «Почту России», навязывавшую услуги алтайским предпринимателям

Новости 21.11.2019 13:10 183

В алтайских отделениях «Почты России» необоснованно отказывали предпринимателям в общедоступных услугах почтовой связи. К такому выводу пришли в краевом УФАС. Антимонопольщики вынесли предупреждение госкомпании, так как по оценке управления, речь идет о злоупотреблении доминирующим положением.

Признаки нарушения закона о защите конкуренции установлены в действиях почтовых отделений на территории Новоалтайска и Барнаула по итогам рассмотрения обращений ООО «Новоалтайскводоканал» и ООО «Управление водопроводов».

Обе фирмы в сентябре-октябре текущего года получили отказ от отправки корреспонденции простыми заказными письмами. При этом сотрудники отделений почтовой связи предлагали отправить заказные письма категорией 1-го класса, предполагающей повышенную стоимость услуг.

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В ходе предварительного расследования установлено, что заказные письма компаний соответствовали предельной массе и размерам, указанным в правилах оказания услуг почтовой связи для данной категории корреспонденции.

"Таким образом почтовые отделения необоснованно предлагали повышенную стоимость услуги и вынуждали организации-отправителей совершать сделки на заведомо невыгодных условиях, лишив возможности выбора услуги", - настаивают в краевом УФАС.

В адрес АО «Почта России» направлено предупреждение о необходимости прекращения необоснованного отказа в приеме и пересылке писем пользователям услуг общедоступной почтовой связи. Срок выполнения - до 20 декабря.