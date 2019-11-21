Барнаульский ТРЦ запретит бесплатно ставить машины на своей парковке

Новости 21.11.2019 12:35 224

Парковка на территории ТРЦ «Галактика» в скором времени станет платной. Об этом сообщили барнаульцы в городском сообществе Barnaul22.

По сообщению горожан, на машинах, расположенных на подземной парковке, были оставлены бумажные листы с предупреждением о введении тарифов на стоянку транспорта.

«Теперь подземная парковка будет работать круглосуточно, появятся абонементы на месяц или год для тех, кому удобно оставлять машины на длительный срок. На парковке установили табло, которое показывает количество мест. Первые три часа бесплатны, за каждый последующий час взимается почасовая плата (50 рублей/ч при дневном тарифе и 100 рублей/ч ночью). Оплатить можно через терминал наличкой или картой», - говорится в сообщении.

В качестве меры, против водителей, которые пытаются объехать пробку в районе проспекта Строителей, введен тариф за использование парковки менее 15 минут. Система начала работать в тестовом режиме, без оплаты и учета времени со среды, 20 ноября. Мнение горожан на эту новость разделились.

Напомним, что в течение последних двух лет парковка в ТРЦ была бесплатной, чем пользовались многие автовладельцы. В период морозов они часто оставляли свои авто на несколько дней. Кроме того, многие горожане жаловались, что парковку использовали "перекупщики". Также на парковке многие делали ремонт своего транспорта.