Финальный отбор проектов «УМНИК» проходит в алтайском «политехе»

Новости 21.11.2019 12:05 144

21 ноября в Ползуновском научном центре АлтГТУ проходит финальный отбор проектов, рекомендуемых к поддержке по программе «УМНИК» (Участник молодежного научно-инновационного конкурса). С приветственным словом к участникам финала обратился региональный представитель Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере Андрей Максименко.

По его словам, программа «УМНИК» является востребованной в Алтайском крае.

«На конкурс поступило более 70 проектов, из них 45 примут участие в финальном отборе, – говорит Андрей Максименко. – Сегодня проекты будут оцениваться по двум основным критериям – перспектива коммерческой реализации и научная составляющая. Список рекомендуемых к финансированию проектов направят на рассмотрение конкурсной комиссии в Фонд. Эти проекты будут дополнительно рассмотрены и опубликованы. Окончательное решение принимает Фонд».

Андрей Максименко выразил уверенность, что инновационные проекты алтайских ученых обязательно найдут свое практическое применение и будут востребованными в первую очередь в нашем регионе. Он также подчеркнул, что по рекомендации Фонда список регионального экспертного жюри был расширен и в него вошли представители промышленных предприятий Алтайского края в том числе, руководители компаний в сфере IT, биотехнологий и машиностроения.

Участниками программы «У.М.Н.И.К.» являются студенты, аспиранты и молодые учёные в возрасте до 30 лет. Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере финансирует выполнение проектов, направленных на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок. Каждый победитель программы получит грант в размере 500 тысяч рублей в течение двух лет для финансовой поддержки проводимых научных исследований.