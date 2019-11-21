На Алтае построят пять детсадов и школу за 1,3 млрд рублей

Новости 21.11.2019 11:15 262

Сразу шесть тендеров на строительство детских садов и школы в Алтайском крае размещено на RosTender.info, их общая стоимость составляет 1,3 млрд рублей.

Двое яслей – по 140 мест в каждых – будут построены в селах Ая и Залесово, а также поселке Тальменка. Еще два детских сада, вместимостью уже по 280 мест, появятся в селе Фирсово и Рубцовске. В селе Заводском будет возведена школа, рассчитанная на 140 учеников.

Школу и ясли должны построить через год. Детсады в Фирсово и Рубцовске планируется сдать к ноябрю 2021 года. Торги состоятся 3 декабря.