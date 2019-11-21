Алтайские медучреждения вошли в перечень российских клиник, где ждут иностранцев

Новости 21.11.2019 10:55 32

Краевая клиническая больница, краевая стоматологическая поликлиника, консультативно-диагностический центр АГМУ, а также Федеральный центр травматологии, ортопедии и эндопротезирования вошли в число объектов медицинского туризма. Минздрав РФ еще в начале ноября запустил сайт russiamedtravel.ru. На портале представлена информация об организациях, где ждут иностранцев на обследование и лечение.

Пациенты из-за рубежа вправе рассчитывать в Алтайском крае на прием у акушера, гинеколога, кардиолога, невролога, нейрохирурга, офтальмолога, стоматолога, терапевта, травматолога и эндокринолога в указанных ранее учреждениях. Кроме того, иностранцам предоставляется услуга полного медицинского обследования организма (так называемый чекап). Обращает на себя внимание, что все пять объектов расположены в Барнауле.

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Отметим, национальный проект "Развитие экспорта медицинских услуг" рассчитан до 2024 года, главная цель — увеличить показатель как минимум в четыре раза по сравнению с 2017 годом (до $1 млрд). Курирует направление вице-премьер Татьяна Голикова. Бюджет проекта составляет 0,2 млрд рублей.

Вопрос медицинского туризма актуален для Алтайского края. Регион планирует привлекать интуристов, предлагая им необычные процедуры для оздоровления. В перспективе это способно увеличить турпоток из-за рубежа.

Среди плюсов для иностранцев, которые выбирают Алтай именно как место, где можно поправить здоровье, краевые власти называют краткосрочные лечебные программы и высокотехнологичные операции. Важным фактором является низкая стоимость услуг в сравнении с ценами в центральной части России и Европе.

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Зачастую на Алтай едут лечиться жители соседнего Казахстана. Реже фиксируют туристов из Белоруссии и Украины. По примерным подсчетам в прошлом году край с этой целью посетили около 10 тысяч интуристов. Лидерами среди оказанных услуг стали косметологические процедуры и пластические операции.

Между тем на фоне перспектив развития медтуризма для иностранцев все чаще с негативной стороны проявляет себя доступность медицинской помощи в Алтайском крае для местного населения. Среди основных проблем – дефицит кадров, а в ряде случаев и качество их подготовки.