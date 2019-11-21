Сенатор Белоусов рассказал о работе Белоруссии и России над экологической безопасностью

Новости 21.11.2019 10:15 69

Зампред комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, представитель в Совете Федерации от законодательного органа государственной власти Алтайского края Сергей Белоусов принял участие в заседании комиссии Парламентского Собрания по вопросам экологии, природопользования и ликвидации последствий аварий и выступил с отчетом о деятельности комиссии за 2019 год.

«Совершенствование нормативно-правового обеспечения экологической безопасности Республики Беларусь и Российской Федерации в рамках подготовки концепции сближения законодательства государств-участников договора о создании Союзного государства по- прежнему остается одним из ключевых направлений совместной работы. Особого правового регулирования требуют отношения в области трансграничного воздействия на окружающую среду, организации приграничных особо охраняемых природных территорий России и Беларуси», - сообщил сенатор.

Сергей Белоусов считает, что дальнейшее устойчивое развитие в области обеспечения экологической безопасности невозможно без совместных усилий Беларуси и России. Гармонизация экологического законодательства обусловлена не только процессом сближения правовых систем для решения общих задач Союзного государства, но и острой необходимостью решения наболевших экологических проблем.

Парламентарий отметил социальную направленность программ и мероприятий Союзного государства, среди которых особенное внимание уделяется вопросу оказания медицинских реабилитационных услуг детям из районов Беларуси и России, наиболее пострадавших от катастрофы на Чернобыльской АЭС, а также от последствий других аварий и техногенных катастроф.

Кроме того, как сообщил парламентарий, в отчетном периоде под контролем комиссии постоянно находились вопросы формирования и исполнения бюджета Союзного государства, в том числе, в части устранения государственными заказчиками недостатков, имевших место в согласовании проектов программ и реализации мероприятий в области экологии, природопользования и ликвидации последствий аварий, оказания медицинских реабилитационных услуг различным категориям граждан.

Сергей Белоусов также отметил, что деятельность комиссии традиционно базируется на основных направлениях совместной политики государств-участников Союзного государства в области экологической безопасности, гидрометеорологии, мониторинга и охраны окружающей среды, предупреждения и ликвидации последствий природных и техногенных катастроф.