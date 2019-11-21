Новый газопровод ввели в эксплуатацию в Алтайском крае

Новости 21.11.2019 9:50 77

В селе Бобровка Первомайского района ввели в эксплуатацию новый газопровод. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства. Проверку работы объекта провел начальник отдела по газификации краевого Минстроя Игорь Хроменков.

Распределительный газопровод, протяженностью почти шесть километров, строили с 2018 года. Стоимость работ составила 13 млн рублей.

«Хочу отметить, что это не первый газовый объект в селе. Так, в 2007 году здесь проложили 43 километра сетей, возможность подключиться к газу появилась почти у 1100 потребителей. Теперь к ним добавились еще более 70 человек», - рассказал Игорь Хроменков.

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По его словам, разработка проектно-сметной документации выполнялась с привлечением средств местных жителей. Подобную методику используют и в Тальменском районе и, по словам представителей местной администрации, является успешной.

«Процент газификации Первомайского района сегодня 30% - выше, чем в среднем по краю. Строительство подобных объектов у нас продолжается. До конца года планируем завершить мероприятия в Санниково и Баюновских Ключах, где в общей сложности прокладывают почти 20 километров сетей», - пояснили в районной администрации.

Кроме того, до конца года в крае планируют ввести в эксплуатацию газопровод в селе Полковниково Косихинского района.