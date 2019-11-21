Археологи нашли в Денисовой пещере фигуру льва, чей возраст около 50 тысяч лет

Новости 21.11.2019 8:45 96

Ученые Института археологии и этнографии (ИАЭТ) обнаружили в Денисовой пещере на Алтае фигурку пещерного льва, изготовленную около 45 тысяч лет назад, сообщил главный научный сотрудник ИАЭТ Михаил Шуньков.

Фигурка была изготовлена из бивня мамонта, имеет длину 4,2 см. Однозначно ответить на вопрос о ее назначении невозможно. Возраст находки - от 45 до 50 тысяч лет. Не исключено, что фигурка могла быть изготовлена жившими в пещере представителями подвида древних людей - денисовцами - под влиянием человека современного облика (homo sapiens), активно расселявшихся по миру в это время.

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Голова фигурки не сохранилась, но в целом она воссоздает облик хищника, готовящегося к прыжку, фигурка украшена орнаментом в виде насечек. На изделии найдены остатки красной охры, то есть скульптура была окрашена, возможно, кровь символизировала раненое животное.

По стилистике находка напоминает фигурки из пещер на границе Франции и Германии, Южной Франции, но на сегодняшний день является одним из самых древних подобных артефактов, пишет "Интерфакс".