Археологи нашли в Денисовой пещере фигуру льва, чей возраст около 50 тысяч лет

Ученые Института археологии и этнографии (ИАЭТ) обнаружили в Денисовой пещере на Алтае фигурку пещерного льва, изготовленную около 45 тысяч лет назад, сообщил главный научный сотрудник ИАЭТ Михаил Шуньков.
Фигурка была изготовлена из бивня мамонта, имеет длину 4,2 см. Однозначно ответить на вопрос о ее назначении невозможно. Возраст находки - от 45 до 50 тысяч лет. Не исключено, что фигурка могла быть изготовлена жившими в пещере представителями подвида древних людей - денисовцами - под влиянием человека современного облика (homo sapiens), активно расселявшихся по миру в это время.
Раскопки в Денисовой пещере начались в 1982 году и продолжаются до сих пор
Голова фигурки не сохранилась, но в целом она воссоздает облик хищника, готовящегося к прыжку, фигурка украшена орнаментом в виде насечек. На изделии найдены остатки красной охры, то есть скульптура была окрашена, возможно, кровь символизировала раненое животное.
По стилистике находка напоминает фигурки из пещер на границе Франции и Германии, Южной Франции, но на сегодняшний день является одним из самых древних подобных артефактов, пишет "Интерфакс".
Доцент кафедры археологии, этнографии и музеологии прокомментировал «Политсибру» сообщение о возможном включении Денисовой пещеры в ЮНЕСКО