Памятник строителям может появиться в Барнауле

В Союзе строителей Алтайского края обсудили идею установки памятного знака в честь строителей, возводивших индустриальные, жилые и социальные объекты Алтая и Барнаула. Инициаторами установки такого памятного знака выступили ветераны строительной отрасли.
18 ноября 2019 года состоялось первое заседание рабочей группы, включающую в себя представителей барнаульской мэрии, Института архитектуры и дизайна, Алтайского архитектурно-строительного колледжа и др.
Исполнительный директор Союза строителей Вячеслав Ширшов отметил, что установка мемориала - это дань памяти строителям, а также оценка их вклада в развитие края и города.
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Главной задачей в настоящее время стало определение места для установки памятного знака. Основной привязкой мог бы стать проспект Строителей, среди вариантов назывались: пешеходная зона в районе гостиницы «Барнаул», «стрелка» в месте раздвоения проспекта, а также место в районе железнодорожного моста. Кроме того, прозвучало предложение установить небольшой памятный знак возле главного корпуса Архитектурно-строительного колледжа на проспекте Ленина.
В итоге принято решение обсудить этот вопрос с общественностью и выслушать мнения горожан.
На разработку эскизного проекта планируется провести открытый конкурс, с привлечением как профессионалов, так и начинающих архитекторов и дизайнеров, студентов профильных учебных заведений.