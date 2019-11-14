«Нажал кнопку». Дмитрий Медведев рассказал о своем визите в Алтайский край

Новости 21.11.2019 7:40 467

Премьер-министр Дмитрий Медведев, который также возглавляет партию "Единая Россия", накануне в ходе встречи с правозащитниками и общественными деятелями вспомнил о недавнем визите в Алтайский край. Тогда к главе правительства напрямую с жалобой обратилась жительница села Санниково.

"Хочу, чтобы все понимали, что работа по защите прав граждан - это наша общая задача, чтобы не получалось так, как очень часто у нас получается, когда люди стараются пробиться со своей позиции сразу наверх, поскольку на региональном и муниципальном уровне не получают никакого отклика", - цитирует Медведева ТАСС.

Жителям села, пожаловавшимся Медведеву, вернут горячую воду через год Новости 14.11.2019 14:50 Ориентировочно, на все работы может уйти до 25 млн рублей 2000

По словам премьера, правозащитная работа должна вестись на всех уровнях, чтобы отчаявшиеся граждане не были вынуждены обращаться за решением своих проблем на уровень президента и премьера.

"Понятно, что можно и сверху какими-то процессами рулить, что называется, но это неэффективно", - считает Медведев. Он привел в пример недавний резонансный случай, когда в Алтайском крае в селе Санниково жительница обратилась к нему с жалобой на то, что у нее несколько лет отсутствует горячее водоснабжение.

Следком молниеносно отреагировал на жалобу алтайской селянки Медведеву Новости 13.11.2019 15:51 В трех многоквартирных домах жителей села отсутствует горячее водоснабжение 3496

"Понятно, что я нажал кнопку какую-то, и все это заиграло, заработало, деньги нашлись, решения нашлись. Так можно, но я же не могу дотянуться до всех, президент не может, и министр не может, поэтому эта работа должна вестись на всех уровнях", - заключил Медведев.