Стратегия развития Алтайского края до 2035 года потребует более 7 трлн рублей

Новости 21.11.2019 11:40 269

На очередной сессии АКЗС, 28 ноября, краевые депутаты рассмотрят проект социально-экономического развития Алтайского края до 2035 года. Документ разработан региональным Минэкономразвития.

С докладом выступит глава министерства Павел Дитятев. Документ будет рассмотрен в первом чтении, окончательное утверждение Стратегии-2035 ожидается в декабре. Судя по приводимым данным, на реализацию мероприятий, предусмотренных стратегией, будет направлено более 7 трлн рублей, из которых 2,1 трлн – средства консолидированного бюджета региона и 4,9 трлн рублей – внебюджетные источники.

Ключевым инструментом реализации станут государственные программы Алтайского края. Стратегия социально-экономического развития региона до 2035 года поделена на четыре этапа. При переходе к следующему периоду будут учитываться результаты за предыдущий отрезок времени. Кроме того, стратегия предусматривает и три сценария: консервативный, базовый и целевой.

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Оценка ресурсного потенциала будет складываться из параметров прогноза краевого бюджета. Допускается софинансирование из федерального бюджета. Помимо этого учитываются инвестиционные проекты, по которым заключены или будут подписаны соглашения.

Первый этап: 2019 – 2021 годы

В этот период будет проведена работа по системе госпрограмм и реализованы национальные проекты. Важнейшими задачами здесь называются: создание комфортных условий для привлечения инвестиций, реализация уже намеченных крупных инвестпроектов, точечное внедрение цифровых технологий в экономику и социальную сферу, модернизация инфраструктуры (транспортной и энергетической), реализация пространственной (агломерационной) политики, развитие конкуренции.

Обеспечат развитие стратегии Барнаульская, Бийская, Заринская, Каменская, Алейская, Рубцовская, Степная и Предгорная агломерации.

Планируется, что основной вклад в экономический рост будут вносить отрасли традиционной специализации края, очевидно, что речь идет об аграрной сфере.

Второй этап: 2022 – 2024 годы

Период совершенствования сделанного ранее. Что касается цифровизации экономики и социальной сферы, то внедрение инновационных технологий в деятельность предприятий будут носить более масштабный характер. На этом этапе начнут формироваться новые отрасли экономики, связанные с технологическим развитием. Также предполагается сокращение миграционной убыли, что приведет к увеличению численности населения. В тоже время, ожидается что сильно вырастет продолжительность жизни - с 76,2 до 81,7 лет.

Кроме того, почти в два раза должен вырасти уровень вводимого в эксплуатацию жилья. В 2035 году он должен будет составить 1,1 млн кв.м в год, вместо 786,1 тысяч кв.м, вводимых ранее.

Третий этап: 2025 – 2030 годы.

В ходе следующей пятилетки должно произойти ускорение роста высокотехнологичных и наукоемких секторов экономики, цифровизации. Свои плоды даст реализация мер демографической политики. С 2028 года численность населения должна будет начать постепенное увеличение. Однако в отчете на 2035 год, планируется, что она составит, как и ранее 2,3 млн человек.

Что касается образовательной сферы, то к 2035 году планируется, что 100% детей смогут получить место в детском саде и 100% школьников будут учиться в первую смену.

Четвертый этап: 2031 – 2035 годы

Здесь прогнозируется достижение нового качества роста. Речь о высокопроизводительном труде, развитии цифровых технологий, производстве конкурентоспособной продукции и услуг с высокой добавленной стоимостью.

Домохозяйства Алтайского края к 2035 году должны будут на 100% получить доступ к широкоформатному интернету. В 2018 году он составлял 68,5%, к 2024 году показатель должен будет достигнуть 97,8%, а к 2035 году доступ в интернет должны будут иметь все.

Объем экспорта по отношению к 2018 году вырастет на 128,9% в 2024 году и на 249,2% к 2035 году.

Угрозы развития

В качестве факторов, которые могут препятствовать развитию региона, указаны ухудшение экологической ситуации, рост привлекательности условий труда и качества жизни в других регионах, конкуренция в сфере туризма, тарифные и нетарифные ограничения для экспортных поставок и другие.

Реализация плановой стратегии, должна привести к многократному снижению в крае лиц, получающих зарплату ниже МРОТ. Если в 2018 году таковых было 17,5%, то в 2035 году должно быть 7,6%.

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Напомним, что ранее представители власти уже собирались для обсуждения отдельных пунктов стратегии развития. В частности детальному разбору подверглись темы туризма, промышленности и реализации продукции АПК.