Алтайские муниципалитеты получат 460 млн рублей из бюджета региона

Новости 20.11.2019 18:50 47

Дотации в размере 460 млн рублей выделены из краевого бюджета на сбалансированность муниципальным образованиям, передает пресс-служба правительства Алтайского края.

Деньги направляются муниципалитетам для финансового обеспечения исполнения их расходных обязательств. Дотации распределены в зависимости от эффективности работы местных органов самоуправления по увеличению налоговой базы и проводимой работы по повышению организации бюджетного процесса в муниципальном образовании.

Общий объем дотации на сбалансированность муниципальным образованиям в этом году составил свыше 1 млрд рублей. По данным регионального Минфина, общий объем финансовой поддержки муниципальных образований в текущем году составит 35,1 миллиарда рублей.