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Алтайские муниципалитеты получат 460 млн рублей из бюджета региона

Новости
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Дотации в размере 460 млн рублей выделены из краевого бюджета на сбалансированность муниципальным образованиям, передает пресс-служба правительства Алтайского края.

Деньги направляются муниципалитетам для финансового обеспечения исполнения их расходных обязательств. Дотации распределены в зависимости от эффективности работы местных органов самоуправления по увеличению налоговой базы и проводимой работы по повышению организации бюджетного процесса в муниципальном образовании.

Общий объем дотации на сбалансированность муниципальным образованиям в этом году составил свыше 1 млрд рублей. По данным регионального Минфина, общий объем финансовой поддержки муниципальных образований в текущем году составит 35,1 миллиарда рублей.

Автор: Политсиб.ру

Фото: altairegion22.ru

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