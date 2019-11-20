Россельхозбанк объявил финансовые результаты за 9 месяцев 2019 года по МСФО

Новости 20.11.2019 18:15 53

АО «Россельхозбанк» опубликовал сокращенную консолидированную финансовую отчетность в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности за девять месяцев 2019 года.

Как видно по результатам, работа Группы за девять месяцев 2019 года демонстрирует положительную динамику — рост кредитного портфеля как в корпоративном, так и в розничном бизнесе, расширение объемов привлеченных ресурсов от основных клиентских сегментов, наращивание собственных средств и чистой прибыли Группы. Улучшению ключевых показателей в том числе способствовало поступательное развитие операций Группы в третьем квартале 2019 года.

Кредитный портфель Группы (до вычета резервов) за отчетный период увеличился на 6,9% (+157,4 млрд рублей) и составил 2,448 трлн рублей. Кредитный портфель юридических лиц (включая кредиты, отражаемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток) вырос относительно конца 2018 года на 7,1% (+131,7 млрд рублей) и составил 1,988 трлн рублей.

Ссудная задолженность физических лиц увеличилась за 9 месяцев 2019 года на 5,9% (+25,7 млрд рублей) до 459,9 млрд рублей.

Что касается активов Группы, то по состоянию на конец отчетного периода, он составил 3,091 трлн рублей. За третий квартал 2019 года активы Группы увеличились на 3,7% (+109,5 млрд рублей).

С января по сентябрь 2019 года депозиты и остатки на счетах клиентов банка выросли на 13 млрд рублей (+0,5%) и составили 2,434 трлн рублей. За третий квартал 2019 года средства юридических лиц увеличились на 5,4% (+66,2 млрд рублей). Депозиты и остатки на счетах физических лиц выросли с начала года на 101,9 млрд рублей (+9,8%) до 1,137 трлн рублей. При этом остатки на текущих и расчетных счетах клиентов Группы увеличились за отчетный период на 20,5% до 340,6 млрд рублей.

Доля клиентских средств в общем объеме привлеченных ресурсов также продолжает свой рост. На конец третьего квартала 2019 года она подросла до 83,4% по сравнению с 81,7% на конец 2018 года. Соотношение кредитов и депозитов (loan-to-deposit ratio) на 30 сентября 2019 года составило 100,6%.

Процентный доход несущественно сократился (-1,1%) по сравнению с результатом за девяти месяцев прошлого года до 54,4 млрд рублей, что связано c ростом стоимости процентных пассивов в первом полугодии текущего года в условиях сложившейся рыночной конъюнктуры. Комиссионный доход Группы составил 15,9 млрд рублей. Отношение расходов к чистым операционным доходам до создания резервов (Cost/Income) составило года 51,9%. Чистая прибыль Группы по итогам девяти месяцев 2019 года составила 4,3 млрд рублей по сравнению с убытком в размере 9,6 млрд рублей годом ранее.

На 30 сентября 2019 года капитал Группы (по балансу) составил 172,8 млрд рублей против 151,7 млрд рублей на конец 2018 года, увеличившись на 13,9%. Рост капитала Группы связан с взносом во 2 квартале 2019 года средств федерального бюджета в уставный капитал на сумму 15 млрд рублей, а также капитализацией прибыли Группы за 9 месяцев 2019 года в размере 4,3 млрд рублей.

В течение 9 месяцев 2019 года показатель достаточности капитала Н1.0 поддерживался на комфортном уровне и составил 15,02% на 01.10.2019.

«По итогам третьего квартала 2019 года РСХБ показал положительную динамику по основным показателям деятельности. Во многом это результат планомерной системной работы команды Группы в течение последних лет. Но главным результатом для РСХБ остается рост сельхозпроизводства и увеличение товарной массы. А с прошлого года еще и растущий объем экспорта аграрной продукции. Мы гордимся тем, что наша работа способствует повышению доходности и финансовой устойчивости АПК страны. В планах Группы наращивание долгосрочных вложений в отрасль, расширение продуктовой линейки, а также поддержка сельхозпроизводителей, деятельность которых ориентирована на экспортные поставки», — подчеркнул Первый заместитель Председателя Правления АО «Россельхозбанк» Кирилл Лёвин.

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.