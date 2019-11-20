Алтайские эсеры намерены законом защитить права бюджетников

Новости 20.11.2019 17:20 91

Партия «Справедливая Россия» намерена узаконить механизмы защиты работников бюджетной сферы. Фракция эсеров в АКЗС намерена выступить с законодательной инициативой об организации в крае ведомственного контроля за соблюдением трудовых прав.

Он направлен на защиту трудовых прав краевых и муниципальных бюджетников и будет осуществляться соответствующими структурами на краевом и муниципальном уровнях. Вопрос внесен в повестку сессии, назначенной на 28 ноября. Отчасти решить эту проблему можно соответствующим краевым законом, возможность принятия которого предусмотрена Трудовым Кодексом РФ, считают справедливороссы.

Александр Молотов, руководитель фракции "Справедливая Россия" в АКЗС:

«Фракция СР предлагает принять указанный закон на ближайшей сессии. Главная его задача – более эффективно защитить трудовые права граждан. Понятно, что эта функция и так возлагается на Государственную инспекцию труда, прокуратуру и другие органы. Но очень важно, чтобы именно на уровне региона был принят соответствующий закон, который бы обеспечивал максимально эффективную защиту трудовых прав граждан, работающих в бюджетных организациях и учреждениях края и муниципалитетов».

По его словам, этим законом будут определены органы, которые будут осуществлять контроль, его цели, задачи и формы. Результатом станет более эффективная система защиты трудовых прав граждан. В основном речь идет о проблемах, связанных с заработной платой.

Алтайские эсеры предложили вернуть выборы мэра в Барнауле Новости 29.08.2019 15:50 Есть запрос населения. Алтайские депутаты-справедливороссы на сессии призвали коллег поддержать возврат выборов мэра Барнаула 562

Закон касается только бюджетных организаций. Это краевые и муниципальные учреждения: сотрудники школ, больниц, детских садов, сферы спорта и культуры.

«Не секрет, что у нас масса проблем с установлением адекватной зарботной платы, и мы за это бьемся. Цифры статистики зачастую расходятся с реальностью. Мы будем через систему контроля наблюдать – насколько размер и условия начисления и выплаты зарплаты соответствует законодательству», - пояснил Молотов.

Также принципиальным вопросом стоит соблюдение условий труда, которые бы отвечали требованиям безопасности, гигиены, время отдыха и так далее. Еще один важный момент - вопросы соблюдения законодательства в сфере увольнения и приема на работу. По мнению фракции, необходимо добиться, чтобы не возникало таких ситуаций как с Татьяной Кувшинниковой и подобных, избежать произвола со стороны работодателя и защитить трудовые права наших граждан.

«Отрадно, что нашу инициативу поддержал комитет АКЗС по социальной политике, и мы совместно выходим на ноябрьскую сессию, где и будет рассмотрен этот законопроект. Трудовые права граждан необходимо защищать, и мы предлагаем для этого эффективный механизм. После принятия закона ведомственный контроль будет на системной основе осуществляться как на уровне края, так и на уровне муниципалитетов», - подытожил Молотов.

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – социально-демократическая партия, главная задача которой – защита социальных, в том числе трудовых прав граждан. Излишне напоминать, что в Алтайском крае есть проблемы, связанные с их соблюдением. В том числе и в отношении бюджетников.