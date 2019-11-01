Каменский депутат сложил с себя полномочия

В Камне-на-Оби депутат райсобрания Вячеслав Каменский сложил с себя полномочия. Об этом сообщают «Каменские Известия».
По словам самого Каменского, такое решение связано со сменой места жительства. Об этом он уже уведомил председателя собрания Виктора Кашицина в письменной форме в понедельник, 18 ноября.
В итоге, численность народных избранников в составе районного собрания депутатов сократилась до 17 человек. К слову, в случае, если депутатов райсобрания станет менее 14, то возможность принятия ряда нормативных документов отпадет. Этот факт может привести к роспуску Собрания.
В Камне-на-Оби последние несколько дней кипят нешуточные страсти