Каменский депутат сложил с себя полномочия

Новости 20.11.2019 16:45 110

В Камне-на-Оби депутат райсобрания Вячеслав Каменский сложил с себя полномочия. Об этом сообщают «Каменские Известия».

По словам самого Каменского, такое решение связано со сменой места жительства. Об этом он уже уведомил председателя собрания Виктора Кашицина в письменной форме в понедельник, 18 ноября.

В итоге, численность народных избранников в составе районного собрания депутатов сократилась до 17 человек. К слову, в случае, если депутатов райсобрания станет менее 14, то возможность принятия ряда нормативных документов отпадет. Этот факт может привести к роспуску Собрания.