Алтай-Кокс победил в краевом конкурсе «Лучший социально-ответственный работодатель года»

Алтай-Кокс (входит в Группу НЛМК) признали работодателем года в номинации «За лучшие условия труда работникам с семейными обязанностями в организациях производственной сферы».
Завод ежегодно направляет более 160 млн рублей на социальные программы. В частности, 8 млн рублей – на поддержку семей заводчан. Сотрудники получают единовременное пособие при рождении ребенка, ежемесячную материальную помощь по уходу за ребенком от полутора до трех лет, дополнительные отпуска по коллективному договору, адресную социальную поддержку.
На профилактику и укрепление здоровья сотрудников предприятие ежегодно выделяет порядка 40 млн рублей. Для них проводят плановые медосмотры, санаторное лечение, вакцинации, спортивные соревнования, обеспечивают средствами индивидуальной защиты, молоком и соками с пектином.
На Алтай-Коксе действуют две общественные организации – союз молодежи и женсовет, которые проводят благотворительные акции, семейные и детские праздники, спортивные состязания, творческие конкурсы для женщин, занимаются патриотическим воспитанием молодежи.