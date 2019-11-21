Алтай-Кокс победил в краевом конкурсе «Лучший социально-ответственный работодатель года»

Новости 20.11.2019 19:25 182

Алтай-Кокс (входит в Группу НЛМК) признали работодателем года в номинации «За лучшие условия труда работникам с семейными обязанностями в организациях производственной сферы».

Завод ежегодно направляет более 160 млн рублей на социальные программы. В частности, 8 млн рублей – на поддержку семей заводчан. Сотрудники получают единовременное пособие при рождении ребенка, ежемесячную материальную помощь по уходу за ребенком от полутора до трех лет, дополнительные отпуска по коллективному договору, адресную социальную поддержку.

На профилактику и укрепление здоровья сотрудников предприятие ежегодно выделяет порядка 40 млн рублей. Для них проводят плановые медосмотры, санаторное лечение, вакцинации, спортивные соревнования, обеспечивают средствами индивидуальной защиты, молоком и соками с пектином.

Ежегодно более 400 детей заводчан отдыхают на летних каникулах в детском оздоровительном лагере им. Гагарина (Барнаул), в корпоративном профилактории «Бодрость» и в санатории «Вита» Анапы по путевкам от предприятия.

На Алтай-Коксе действуют две общественные организации – союз молодежи и женсовет, которые проводят благотворительные акции, семейные и детские праздники, спортивные состязания, творческие конкурсы для женщин, занимаются патриотическим воспитанием молодежи.

Краевой конкурс «Лучший социально-ответственный работодатель года» проводят с 2010 года. Он является региональным этапом всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности». В 2019 году в краевом конкурсе участвовали 67 организаций Алтайского края по 12 номинациям. Всего поступило 94 заявки. Победителями и призерами стали 44 работодателя.