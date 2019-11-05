Тендер на строительство поликлиники за 1 млрд рублей вновь объявлен в Барнауле

Новости 20.11.2019 15:50 357

Накануне стартовал прием заявок на повторный аукцион по строительству поликлиники в квартале 2002"а" в Барнауле. Максимальная цена тендера превысила 1 млрд рублей. Конкурс объявляли еще в сентябре, однако желающих взяться за возведение объекта не нашлось. На тот момент максимальная цена контракта составляла 993 млн рублей. Стоимость повторного тендера выросла на 28 млн рублей, то есть, примерно на 2%. Заявки на торги будут приниматься до 3 декабря.

Район давно ждет медицинского учреждения, строительство которого постоянно откладывается то из-за отсутствия финансирования, то из-за внесения изменений в проект, то из-за нежелания строителей браться за ее возведение.

Мощность новой поликлиники составляет 900 посещений в смену. В медучреждении должны появиться: регистратура для взрослых на 7 рабочих мест, колл-центр на 5 рабочих мест, терапевтическое отделение, отделение функциональной диагностики, хирургическое отделение, травмпункт с самостоятельным входом с улицы с пандусами (для работы в круглосуточном режиме), женская консультация с самостоятельным входом с улицы, отделение медицинской профилактики, отделение лучевой диагностики, клинико-диагностическая лаборатория, отделение медицинской статистики и станция скорой помощи.

Согласно проектной документации, поликлиника будет оснащена специальными тактильными элементами для слабовидящих и удобными опциями для инвалидов-колясочников.

Строительство будет проводиться в несколько этапов, его планируется завершить в декабре 2022 года. Источник финансирования - средства краевого бюджета.

Требования к исполнителю достаточно жесткие. В частности, указано, что у него должен быть опыт исполнения аналогичных контрактов на сумму не менее, чем 500 млн рублей. Таким образом, круг потенциальных подрядчиков сильно сужается. Напомним, что ранее власти региона говорили, что если в Алтайском крае желающих построить поликлинику снова не найдется, то они обратятся к фирмам соседних регионов, которые уже проявляли интерес к проекту.