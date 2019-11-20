«Росводоканал Барнаул» начнет обслуживать сети в селе Лебяжьем

Новости 20.11.2019 15:15 91

С 1 декабря Барнаульский водоканал начнет предоставлять услуги водоснабжения жителям села Лебяжье на улицах Опытная станция, Придорожная, Широкая просека и переулок Малый.

В настоящее время водоканал в Лебяжьем оказывает услуги только жителям улиц Придорожная и Связистов. В ближайшее время список абонентов пополнится владельцами более чем 130 домов и восьми нежилых помещений.

Ранее жителям улиц Опытная станция, Придорожная, Широкая просека и Малого переулка услуги водоснабжения предоставлял МУП «Энергетик», однако с декабря эксплуатацию и обслуживание более 3 км водопроводных сетей будет осуществлять «Росводоканал Барнаул». Подача воды новым абонентам будет производиться с артезианского водозабора на улице Придорожной.

Для заключения договора на оказание услуги «водоснабжение» и открытия нового лицевого счета жителям вышеперечисленных улиц необходимо обратиться в Центр обслуживания абонентов (Барнаул, пр. Калинина, 116). Список необходимых документов можно уточнить по тел. 28-22-00.