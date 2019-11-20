Дым коромыслом. Как устраняют коммунальную аварию в Барнауле

Новости 20.11.2019 14:10 133

В ночь на среду, 20 ноября, в центре Барнаула произошла коммунальная авария. Работники и специалисты СГК и Барнаульской теплоцентрали приступили к ремонтным работам.

Повреждение трубы на магистрали теплосети составило 600 мм. Без тепла остались больше 2,5 тысяч человек. По рассказам автовладельцев, многие машины пострадали из-за пара и потоков воды. В результате горожане не смогли завести свой транспорт. С трех часов ночи на месте работали дорожные службы – расчищали дорожное полотно и посыпали соляно-песчаной смесью, чтобы не успела образоваться наледь.

На месте коммунальной аварии побывал первый замглавы города, руководитель аппарата Вячеслав Франк. Он рассказал, что с самого утра была организована работа с управляющими компаниями и поквартирный обход для контроля температурного режима.

«Город готов развернуть пункты временного размещения в двух районах, обеспечить людей горячим питанием и комфортным пребыванием. Делаем все возможное, чтобы не потребовалось введения режима ЧС».

И вот опять. Крупная коммунальная авария произошла в Барнауле при минус 30 Новости 20.11.2019 9:35 Авария произошла в центре города 751

Директор БТСК Александр Гросс добавил, что ремонтом занимаются три бригады и восемь единиц техники.

«Прогнозируем в 17-18 часов закончить работу. Прикладываем все усилия, чтобы к вечеру тепло и горячая вода появились в домах».

Вячеслав Франк доложил губернатору Алтайского края Виктору Томенко о том, что без отопления и горячего водоснабжения остаются два детских сада в Октябрьском районе.

«В детском саду № 45 работает дежурная группа, на 10.30 часов в группе 12 детей, температура в помещении 17 градусов, до обеда всех детей заберут. В детском саду №105 детей нет.Также без отопления и горячего водоснабжения находятся 26 жилых многоквартирных домов. В зоне отключения проживает 2392 человека: 21 жилой дом в Октябрьском районе, все многоквартирные, из них два девятиэтажных, и 19 - двухэтажных с верхней разводкой, в 14 домах есть газ для пищеприготовления; 5 многоквартирных домов в Железнодорожном районе», - рассказал Франк.

Виктор Томенко поручил держать ситуацию по устранению коммунальной аварии на особом контроле и оперативно докладывать о складывающейся обстановке.