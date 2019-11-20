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Три человека погибли на пожаре в алтайском селе

Новости
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Накануне вечером в селе Глядень Благовещенского района загорелся частный дом. После ликвидации возгорания на пожарище обнаружены тела трех человек.

По предварительным данным следствия, в доме 45-летнего местного жителя находились двое его знакомых: 42-летняя женщина и 37-летний мужчина, с ними он распивал спиртные напитки. Поздно вечером произошло короткое замыкание электропроводки, повлекшее в последующем возгорание жилища.

К настоящему моменту следователи осмотрели место происшествия и назначили судебно-медицинскую и пожаро-техническую экспертизы. Устанавливаются обстоятельства произошедшего, передает региональный следком.

Автор: Политсиб.ру

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