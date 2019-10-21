В сентябре средняя зарплата в Алтайском крае впервые за три месяца начала расти, об этом свидетельствуют опубликованные накануне данные крайстата. По сравнению с предыдущим месяцем, средняя зарплата по региону выросла на 2,4% и составила 27 708 рублей.
Напомним, что ранее зарплата в крае снижалась на протяжении двух месяцев подряд (июль-август). Эксперты объясняли это стагнацией экономики в масштабах страны, а также отсутствием роста производства в регионе. Некоторые, впрочем, выражали мнение, что статистика не отражает реальную картину и в действительности доходы населения гораздо выше, просто находятся в теневом секторе.
Жители региона в среднем получают по 26 815 рублей
Наибольший рост в сентябре продемонстрировала сфера образования. Зарплата здесь выросла на 34,3%. Это связано с прошедшей реформой системы начисления заработной платы педагогам. На 21,1% выросли доходы сотрудников сферы в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений. Также серьезный рост – на 19,8% – продемонстрировала музейно-библиотечная отрасль. Напомним, что зарплаты работников культуры повысились и в октябре, поэтому их рост сопоставим с ростом доходов педагогов.
На 11,8% выросла зарплата в сфере общепита и гостиничного бизнеса. Притом, что здесь она традиционно была самой низкой в регионе по отраслям. На столько же повысились доходы сотрудников, занятых на производстве резиновых и пластмассовых изделий. На 10,1% увеличился заработок работников, выпускающих автотранспортные средства, прицепы и полуприцепы. В остальных сферах рост не превысил 10%, а во многих отраслях зарплата даже понизилась.
Если смотреть по месяцам, то зарплата падает, но если сравнить январь-август 2019 с аналогичным периодом предыдущего года, то она растет
Так, значительнее всего рухнули доходы работников, занятых в деятельности трубопроводного транспорта – они снизились на 42,5%, то есть, практически вдвое. На 15,8% сократились зарплаты сотрудников, занятых на добыче полезных ископаемых – это связано с окончанием сезона. На 12,3% уменьшился доход лиц, занятых в производстве электрического оборудования. По другим отраслям падение составляет от 1 до 7%.