Нащупали дно: впервые за три месяца зарплата в Алтайском крае пошла вверх

Новости 20.11.2019 12:05 465

В сентябре средняя зарплата в Алтайском крае впервые за три месяца начала расти, об этом свидетельствуют опубликованные накануне данные крайстата. По сравнению с предыдущим месяцем, средняя зарплата по региону выросла на 2,4% и составила 27 708 рублей.

Напомним, что ранее зарплата в крае снижалась на протяжении двух месяцев подряд (июль-август). Эксперты объясняли это стагнацией экономики в масштабах страны, а также отсутствием роста производства в регионе. Некоторые, впрочем, выражали мнение, что статистика не отражает реальную картину и в действительности доходы населения гораздо выше, просто находятся в теневом секторе.

Зарплата в Алтайском крае снижается второй месяц подряд Новости 21.10.2019 12:50 Жители региона в среднем получают по 26 815 рублей 1152

Три бюджетных кита

Наибольший рост в сентябре продемонстрировала сфера образования. Зарплата здесь выросла на 34,3%. Это связано с прошедшей реформой системы начисления заработной платы педагогам. На 21,1% выросли доходы сотрудников сферы в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений. Также серьезный рост – на 19,8% – продемонстрировала музейно-библиотечная отрасль. Напомним, что зарплаты работников культуры повысились и в октябре, поэтому их рост сопоставим с ростом доходов педагогов.

Рост более 10%

На 11,8% выросла зарплата в сфере общепита и гостиничного бизнеса. Притом, что здесь она традиционно была самой низкой в регионе по отраслям. На столько же повысились доходы сотрудников, занятых на производстве резиновых и пластмассовых изделий. На 10,1% увеличился заработок работников, выпускающих автотранспортные средства, прицепы и полуприцепы. В остальных сферах рост не превысил 10%, а во многих отраслях зарплата даже понизилась.

Эксперты объяснили, почему снижается зарплата в Алтайском крае Новости 21.10.2019 15:20 Если смотреть по месяцам, то зарплата падает, но если сравнить январь-август 2019 с аналогичным периодом предыдущего года, то она растет 1527

Падение

Так, значительнее всего рухнули доходы работников, занятых в деятельности трубопроводного транспорта – они снизились на 42,5%, то есть, практически вдвое. На 15,8% сократились зарплаты сотрудников, занятых на добыче полезных ископаемых – это связано с окончанием сезона. На 12,3% уменьшился доход лиц, занятых в производстве электрического оборудования. По другим отраслям падение составляет от 1 до 7%.

В сравнении с периодом за январь-сентябрь 2018 года зарплаты на Алтае выросли на 8,6% - до 26 912 рублей. Наибольший рост зафиксирован в строительстве – 16,6%, а также сельском хозяйстве – 13,1%.