«Новэкс» пошел на мировую с финнами после спора из-за Angry Birds

Арбитражный суд Новосибирской области утвердил мировое соглашение между финской Rovio Entertainment Corporation и барнаульской компанией «Новэкс». Спор касался нарушений прав на использование товарного знака Angry Birds.
Как уточняет "Континент Сибирь", исковое заявление от финских бизнесменов поступило в арбитраж в марте текущего года. Представители Rovio требовали взыскать с торговой сети «Новэкс» 4,5 млн рублей за девять случаев нарушения исключительных имущественных прав. Речь идет о персонажах серии компьютерных игр Angry Birds. Игрушки в 2018 году продавались в Новосибирске и ряде других регионов компанией «Новэкс».
Алтайская торговая сеть проиграла суд Rovio за товары с изображениями Angry Birds
Финская компания обратилась к ритейлеру с требованием изъять игрушки из продажи. Торговая сеть отказалась, в итоге Rovio обратилась в арбитраж, признавший правоту истца. Ответчик обжаловал иск в вышестоящих инстанциях, однако решение было оставлено без изменений. В конце октября участники тяжбы подали заявление о заключении мирового соглашения и прекращении дела. Арбитраж мировое утвердил, прекратив исполнительное производство.