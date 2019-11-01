«Новэкс» пошел на мировую с финнами после спора из-за Angry Birds

Новости 20.11.2019 14:45 132

Арбитражный суд Новосибирской области утвердил мировое соглашение между финской Rovio Entertainment Corporation и барнаульской компанией «Новэкс». Спор касался нарушений прав на использование товарного знака Angry Birds.

Как уточняет "Континент Сибирь", исковое заявление от финских бизнесменов поступило в арбитраж в марте текущего года. Представители Rovio требовали взыскать с торговой сети «Новэкс» 4,5 млн рублей за девять случаев нарушения исключительных имущественных прав. Речь идет о персонажах серии компьютерных игр Angry Birds. Игрушки в 2018 году продавались в Новосибирске и ряде других регионов компанией «Новэкс».

Rovio отсудили у «Новэкса» миллионы за товары с изображением Angry Birds Новости 01.11.2019 9:25 Алтайская торговая сеть проиграла суд Rovio за товары с изображениями Angry Birds 497

Финская компания обратилась к ритейлеру с требованием изъять игрушки из продажи. Торговая сеть отказалась, в итоге Rovio обратилась в арбитраж, признавший правоту истца. Ответчик обжаловал иск в вышестоящих инстанциях, однако решение было оставлено без изменений. В конце октября участники тяжбы подали заявление о заключении мирового соглашения и прекращении дела. Арбитраж мировое утвердил, прекратив исполнительное производство.