Сбербанк подписал соглашение о сотрудничестве с ведущим национальным оператором Таджикистана Tcell

Новости 21.11.2019 9:05 81

Любой пользователь мобильной связи Tcell сможет моментально пополнять баланс и оплачивать услуги связи при помощи сервисов Сбербанка. Соответствующее соглашение было подписано с оператором связи из Таджикистана.

Сервис доступен на всей территории России.

Сбербанк сообщает о подписании договора с Tcell, одним из крупнейших операторов мобильной связи, действующим на территории Республики Таджикистан, о приеме платежей от физических лиц в Сбербанк Онлайн и сети терминалов банка. Сбербанк и ведущий национальный оператор Таджикистана Tcell заключили соглашение, в соответствии с которым любой пользователь мобильной связи от данного оператора сможет пополнять баланс и оплачивать услуги связи при помощи сервисов Сбербанка.

В Москве и на всей территории России гости из Таджикистана теперь могут пополнить баланс своего телефона, воспользовавшись терминалом Сбербанка или при помощи Сбербанк Онлайн.

Светлана Кирсанова, заместитель Председателя Правления Сбербанка:

«Мы постоянно улучшаем качество сервиса и увеличиваем портфель услуг для наших клиентов, стремясь задавать высокие стандарты индустрии. Поэтому мы активно расширяем количество партнеров, услуги которых можно легко и просто оплатить в Сбербанке. Теперь мы принимаем платежи не только в пользу российских компаний, но и иностранных. Запуск сервиса по оплате услуг мобильного оператора Таджикистана — это первый опыт международного партнерства в области платежей, который мы планируем развивать и дальше».

В перспективе Сбербанк планирует заключение аналогичных договоров с другими партнерами в различных странах СНГ.