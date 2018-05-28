Алтайский завод ЖБИ через суд выясняет отношения с застройщиками

Новости 20.11.2019 11:15 171

Алтайский завод ЖБИ за последние месяцы подал множество исков к различным строительным организациям. Так, в ноябре в арбитражный суд поступило соответствующее заявление о взыскании средств с ЗАО «Коксохиммонтаж-Алтай» (Заринск). Истец потребовал долг в размере более 103 тысяч рублей, в том числе проценты за просрочку. Данное требование суд удовлетворил сразу.

Кроме того, в октябре ЖБИ подал заявление о выдаче судебного приказа о взыскании почти 0,5 млн рублей с барнаульского застройщика ООО «Западное». В эту сумму вошли долг и неустойка по договору поставки стройматериалов, а также госпошлина. Арбитраж сначала заявление удовлетворил, однако, позднее отменил, и теперь данный спор будет рассматриваться вновь в порядке искового производства, пишет "Алтайский портал недвижимости".

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Самым крупным иском стало требование к ООО СЗ «Домстрой-Барнаул», который ЖБИ подал летом. Его сумма составила более 12,4 млн рублей по договору поставки. Сюда же вошла и пеня на 1 млн рублей. Суд заявление принял и назначил заседание. Но к тому моменту инициатор разбирательств от иска отказался, в связи с чем дело было закрыто.

Также завод подал в суд на ООО «Сибресурс» на 500 тысяч рублей. Еще в арбитраж подан иск к ООО «Астрой» из Егорьевского района на 2 млн рублей (заявление пока оставлено без движения), к барнаульскому ООО СПК «Лабиринт» на 43 тысячи рублей (иск был отозван, дело прекращено).

Алтайский ЖБИ является одним из ведущих производителей бетона, растворов, смесей, блоков и прочих стройматериалов.