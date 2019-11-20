Как на Алтае решают проблемы пострадавших от травм на производстве

Новости 20.11.2019 11:40 387

Тема производственного травматизма прямо или косвенно знакома многим работникам предприятий Алтайского края и России. Несмотря на снижение количества несчастных случаев в рабочее время, основная масса работников слабо осведомлена о своих правах, обязанностях и существующих методах реабилитации травм и профзаболеваний.

Эту проблему обсудили специалисты ответственных ведомств в рамках круглого стола, который состоялся в Сибирской медиагруппе в понедельник, 18 ноября.

О методах решения этой проблемы в крае рассказала представитель Алтайского регионального отделения Фонда социального страхования РФ (ФСС РФ) Татьяна Петрова. Она напомнила, что в январе 2020 года исполнится 20 лет со дня вступления в силу Федерального Закона № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний».

«Именно этот закон обеспечил работникам финансовую и иную поддержку при утрате трудоспособности из-за травмы на производстве. Закон стал ответом на экономическую ситуацию в стране в 90-е годы. Массовые закрытия предприятий, новые собственники и их попытки снять с себя социальные обязательства перед своими работниками привели к тому, что последние остались без ряда финансовых гарантий», - рассказала Петрова.

Именно в тот период времени, отметила она, и появился запрос на создание законных мер поддержки и защиты граждан. Законом были также предусмотрены меры по сокращению производственного травматизма в целом.

ФСС признает связанным с производством несчастный случай, который произошел в момент исполнения работником своих трудовых обязанностей. При этом важны два обстоятельства: пострадавший гражданин работает официально и действует по заданию и в интересах своего работодателя. Причем не важно, происходит это на территории организации или за ее пределами (например, когда работник находится в командировке). В качестве примера по последнему пункту, Татьяна Петрова вспомнила недавнюю трагедию, когда на пути в Барнаул в ДТП погибли участницы творческого коллектива «Сударушка». Двое пострадавших в аварии исполняли трудовые обязанности, а значит, получают от Фонда все положенные меры поддержки.

Что касается производственного травматизма в регионе, по словам представителя ФСС в 2019 году произошло 488 несчастных случаев на производстве, которые привели к травмам. Из этого числа 24 человека скончались. У 50 сотрудников развились профессиональные заболевания. На обеспечение соцгарантий, профилактических мероприятий в 2018 году краевое ФСС направило более 850 млн рублей. В текущем году, прогнозируется, что сумма составит 946 млн рублей.

«Совершенствование системы охраны труда привело к реальному снижению травматизма. С момента введения закона, показатель по краю снизился в шесть раз. Если в 2001 году было зарегистрировано 3,9 тысяч случаев, то в 2018 году была зафиксирована 631 производственная травма и профзаболевание. Чаще всего несчастные случаи происходят в обрабатывающей промышленности и сельскохозяйственном производстве», - подчеркнула Петрова.

Еще один представитель ФСС, начальник отдела профессиональных рисков Ольга Горбунова рассказала о работе с людьми, получившими травмы на производстве. Как она пояснила, реабилитация пострадавших людей относится к самостоятельному компоненту системы страхования. Она направлена не только на возмещение материальных средств из-за потерянного заработка, но и восстановление его трудоспособности.

«Большинство работодателей сегодня следят за выполнением профилактических мероприятий по охране труда. Несмотря на падение количества травм из года в год, процент тяжелых случаев остается на уровне 10-14%. ФЗ-125 обязывает страховщика в таких случаях полностью оплачивать лечение пострадавших. Фонд оплачивает стационарную, амбулаторно-поликлиническую помощь и реабилитационные мероприятия. С 2006 года расходы на все это выросли в 15 раз и составили в 2018 году 12,3 млн рублей. Эти средства были выделены на 104 человека, серьезно пострадавших на производстве», - пояснила она.

Средняя стоимость лечения в Алтайском крае в 2018 году составила 118,5 тысяч рублей. Самое дорогое лечение обошлось Фонду в 835 тысяч рублей. Так человек, который упал с высоты и получил черепно-мозговую травму, потерял возможность работать. Совокупный размер компенсации за лечение, пять операций, ежемесячное пособие, единовременную выплату на сегодняшний день составили уже более 1,3 млн рублей.

К пострадавшим «прикрепляют» так называемых реабилитационных менеджеров. В крае сегодня таких восемь человек. На каждого приходится около 10 пострадавших.

В региональную программу с 2017 года включены 251 человек, которые получили различные производственные травмы. Из 199 пострадавших, которые уже закончили лечение, 97 полностью выздоровели (49%). Из 102 человек, которые частично утратили трудоспособность, после реабилитации 89 выздоровели и вернулись к работе (87%). Остальные прекратили свою деятельность из-за выхода на пенсию либо из-за высокой степени утраты трудоспособности.

Нуждающихся также обеспечивают техническими средствами реабилитации, в том числе – при наличии показаний – личным автомобилем. Кроме того, предусмотрена реабилитация в санатории. Работающим гражданам, которые получили травмы, на весь период нахождения в санатории Фонд оплачивает дополнительный отпуск.

Проблему сокрытия работодателями факта травм на производстве поднял представитель Гострудинспекции Алтайского края Сергей Забродин.

«В 2017 году было обнаружено 15 попыток работодателей сокрыть травмы на производстве. В текущем году таких случаев было всего три. Как правило, причиной служит грозящая уголовная ответственность. За разные ситуации можно получить реальный срок от двух до семи лет лишения свободы. Также работодатель опасается штрафов, которые могут достигать 300 тысяч рублей», - сказал он.

Инспектор дал понять, что сегодня невозможно сокрыть факт несчастного случая на предприятии. Об этом региональную Гострудинспекцию постоянно информируют все организации в крае, в первую очередь – медучреждения.

Однако, несмотря на существующие сложности, ситуацию в сфере производственного травматизма в крае можно оценивать как положительную. Людей на производстве травмируется меньше, средств на их реабилитацию выделяется больше. При этом специалисты ФСС напомнили, что предупреждение несчастного случая важнее реабилитации, а реабилитация важнее компенсации, и призывали всех работодателей и работников активнее проводить политику нулевого травматизма на рабочих местах.