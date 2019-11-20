«Спасибо от Сбербанка» начислит до 15% бонусов при оплате покупок по QR-коду

Новости 20.11.2019 13:40 132

Сбербанк России запускает новую акцию, в рамках которой клиенты, оплачивая покупки посредством сканирования QR-кода в мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», будут получать бонусы СПАСИБО.

Акция будет действовать до 31 января 2020 года.

Клиенты смогут получать бонусы СПАСИБО при оплате товаров или услуг по специальным QR-кодам «Плати QR», размещенным в торговых и сервисных предприятиях. Однако акция не распространяется на платежи по коммунальным и прочим услугам, осуществляемым по платежным квитанциям с QR-кодом.

Чтобы получить бонусы, достаточно быть клиентом банка и участником программы лояльности «Спасибо от Сбербанка». Максимальный размер поощрения в рамках акции может составлять 5000 бонусов СПАСИБО.

С каждой оплатой по QR-коду размер бонусов растет: первая покупка принесет 3%, вторая - 5%, дальше – больше. За десятую и последующие оплаты по QR будут начислены максимальные 15% СПАСИБО. Максимальное количество бонусов, которое можно получить за одну оплату – 500.

Дмитрий Малых, директор дивизиона «Эквайринг и банковские карты»:

«Ранее Сбербанк предоставил своим клиентам удобный способ совершать платежи при помощи QR-кода. Чтобы привлечь к нему дополнительное внимание и сделать его таким же привычным, как оплата сервисов и услуг при помощи карты или смартфона, мы запустили акцию с начислением дополнительных бонусов СПАСИБО».

Андрей Писарев, генеральный директор оператора программы «Спасибо от Сбербанка»:

«Оплата по QR – еще одно удобное решение для совершения безналичных платежей там, где нет возможности воспользоваться картой. И за этот платеж Сбербанк также начислит бонусы СПАСИБО. Это отличная возможность еще нагляднее оценить преимущества программы лояльности».

«Спасибо от Сбербанка» — крупнейшая в России банковская программа лояльности. Участником программы «Спасибо от Сбербанка» может стать любой держатель банковской карты Сбербанка. Сегодня в ней участвуют более 34 млн человек. Участники накапливают бонусы СПАСИБО за покупки по карте Сбербанка. Дополнительные бонусы они получают, совершая покупки у партнеров программы и участвуя в акциях программы. Накопленные СПАСИБО можно обменивать на скидки в магазинах-партнерах. Один бонус СПАСИБО равен 1 рублю скидки. В перечень партнеров программы «Спасибо от Сбербанка» сейчас включено более 70 000 торговых точек.