Одномандатников в Госдуме не прибавится

Новости 20.11.2019 10:10 173

Кремль не будет увеличивать количество одномандатников в Госдуме. Их по-прежнему останется столько же, сколько и депутатов-списочников, передает РБК со ссылкой на источник, близкий к Кремлю.

В настоящее время на выборах в Госдуму депутаты избираются в равных долях – 225 человек проходят в законодательный орган по партспискам и столько же — по одномандатным округам. В июле сообщалось, что в Кремле рассматривается вариант парламентской реформы, в соответствии с которой доля одномандатников может быть увеличена до 75%, а списочников — уменьшена до 25%.

По словам источников РБК, идея действительно озвучивалась еще до прошедших в сентябре выборов. Реализовать ее предполагалось в случае получения «Единой Россией» менее 40% голосов по спискам на выборах в заксобрания, однако средний результат ЕР составил 68,06% и проект реформы потерял актуальность. Да и сами единороссы не поддержали нововведения.

«Размывается субъектность партии, и в дальнейшем уменьшается управляемость фракции. Непонятно, кто принимает участие в политической жизни: партия как организация или группа людей, пусть даже и являющихся членами одной партии. Чем больше самостоятельных политических субъектов, тем меньше роль самой «Единой России», – заявил источник РБК в ЕР.

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Аналитики сообщают, что увеличение числа одномандатных округов приведет к тому, что большая их часть придется на регионы, которые относятся к протестной или высококонкурентной зоне для «Единой России», на которую потенциально придется более 50% всех округов — 185 из 337, и большая часть новых округов — 61 из 112.

«Практика показала, что увеличение числа одномандатных округов не обязательно помогает «Единой России». В этом году, в преддверии выборов, ряд регионов изменил пропорции списочников и одномандатников в пользу увеличения количества последних. В их числе был Хабаровский край, где «Единая Россия» проиграла все округа до единого. Соответственно, логика, согласно которой в округе обязательно выигрывает единоросс, не работает», — согласен политолог Виталий Иванов.

Он также добавил, что увеличение количества округов на выборах в Госдуму увеличивает число самих округов в региональных центрах, а они более протестны, чем малые города и село. К тому же, чем больше округов, тем они меньше по территории и числу избирателей, и тем легче в них победить оппозиционным и даже несистемным кандидатам, пояснил эксперт.