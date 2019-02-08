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И вот опять. Крупная коммунальная авария произошла в Барнауле при минус 30

Новости
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Режим повышенной готовности введен в двух районах Барнаула в связи с коммунальной аварией, которая произошла в городе ночью 20 ноября. Распоряжение было принято на оперативном совещании, которое провел первый замглавы администрации города, руководитель аппарата Вячеслав Франк. Без тепла в данный момент находятся 2,5 тысячи человек.

Повреждение на тепловой сети (Ленина, 142) диаметром 600 мм привело к отключению от тепла 23 жилых домов и двух детских садов - №45 и №105.

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По данным директора БТСК Александра Гросса, все необходимые силы и средства для ликвидации последствий аварии у компании есть. Бригада рабочих приступила к устранению в 6:00.

«В настоящее время для поддержания температурного режима в домах управляющими организациями проводится работа по обеспечению принудительной циркуляции через обратный трубопровод тепловой сети, что позволит поддержать температуру в жилых помещениях», - пояснил он.

На месте аварии организовано дежурство. Как пояснил начальник управления по делам ГО и ЧС Барнаула Вячеслав Романов, управление города готово развернуть два пункта временного проживания. Также там выставлен пост ГИБДД. Дорожные службы ведут очистку дорожного полотна от воды и обработку антигололедными реагентами. В резерве управления около 100 обогревателей, которые будут предоставлены людям в случае необходимости.

Руководство Октябрьского и Железнодорожного районов пояснили, что работы по оповещению населения уже активно ведется. В зону ограничения теплоснабжения попали около 2,5 тысяч человек, на подъездах развешиваются объявления, будет проведен поквартирный обход.

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Автор: Политсиб.ру

Фото: barnaul.org, Олег Укладов

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