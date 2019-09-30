Бывший член алтайского «Яблока» обвинил главу реготделения во «вредительстве»

Новости 20.11.2019 8:45 345

Бывший член регионального совета партии «Яблоко» Вячеслав Овчинников обвинил главу реготделения партии в Алтайском крае Александра Гончаренко в "подрывной деятельности". Соответствующий пост активист разместил в соцсетях.

По словам Овчинникова, он был членом партии более двух лет. Представление о том, что партия не ведет реальную политическую борьбу, появилось у него практически сразу. Это произошло в период выборов в Барнаульскую городскую Думу в 2017 году.

«По моим наблюдениям, Гончаренко вообще не выгодно вести какую-либо политическую борьбу. В период избирательной кампании в БГД 2017 году, он специально увеличивал размер выделенных средств от партии «непроходным» кандидатам и занижал перспективным. С момента начала руководства Гончаренко прошло уже 18 лет и за это время из 300 членов в Алтайском крае осталось около 50, из 16 местных отделений осталось три», - пишет Овчинников.

Зампред «Яблока» в Алтайском крае пойдет под суд за нападение на полицейского? Новости 30.09.2019 7:40 Александру Кондрову грозит до пяти лет лишения свободы 3166

Он также привел пример с губернаторскими выборами 2018 года, где от партии «Яблоко» был выдвинут кандидатом общественник Виктор Рау. Бывший «яблочник» напоминает, что для прохождения муниципального фильтра Рау должен был собрать более 500 подписей муниципальных депутатов.

«Вместо помощи со стороны Гончаренко, который в столь ответственным момент находился на отдыхе в Великобритании, произошло нечто противоположное решению, принятому на конференции».

Кто больше? На что тратят деньги кандидаты в губернаторы Алтайского края Новости 10.08.2018 18:35 Больше всего денег аккумулировал и потратил избирательный фонд Виктора Томенко 663

По словам Вячеслава Овчинникова, Виктор Рау столкнулся с трудностями именно благодаря Гончаренко, который якобы дал негласный запрет членам отделения помогать со сбором подписей. Также по его словам, глава местного «Яблока» посоветовал единственному муниципальному депутату от партии в крае не ставить свою подпись в поддержку кандидата в губернаторы.

«Гончаренко планомерно «засушивает» партию, губит инициативу активных ее членов, потому что так удобней управлять и переизбираться. Всем членам регионального отделения давно уже понятно, что ради московской зарплаты он превратил партию в свой личный бизнес, а партийную политику в имитацию или шоу», - говорится в тексте публикации.

Главный алтайский «яблочник» сохранил за собой руководящий пост Новости 23.04.2019 13:35 Александр Гончаренко занимает должность председателя реготделения с 2002 года 600

В 2019 году Александр Гончаренко вновь переизбрался, так как оказался единственным кандидатом. По словам Овчинникова, главный соперник «яблочника» Сергей Мамаев был исключен из партии.

«Этот беспредел стал последней каплей и послужил причиной выхода меня и других людей из партии», - резюмирует автор.

Как объяснил «Политсибру» сам Александр Гончаренко, Овчинников оказался в партии случайно, так как для вступления в «Яблоко» достаточно написать письменное заявление.

«Он оказался в прошлом судим. Вместе с известным в крае политическим авантюристом Сергеем Мамаевым они попытались осуществить рейдерский захват регионального отделения партии, но не получилось. Мамаев был исключен из «Яблока» за совершения деяний, противоречащих интересам партии и наносящих ей политический ущерб. Овчинников не стал ждать исключения и сам написал заявление об уходе. Как вы поняли, он примкнул к другому политическому авантюристу Андрею Крылову руководителю реготделения партии «Роста», который вместе с бывшим единороссом Андреем Волковым попытались поиграть в политику, но у них вышел конфуз - Волкова посадили в тюрьму, а Крылова Титов выгнал из партии. Вот такой печальный итог политической деятельности получился у этой троицы», - пояснил глава «Яблока» в Алтайском крае.