Резервный запас угля доставили в Яровое на фоне резкого похолодания

Новости 20.11.2019 7:40 303

Власти Ярового и собственник местной ТЭЦ не смогли обеспечить город качественным топливом, что привело к понижению температуры в квартирах местных жителей. Об этом сообщает сайт краевого правительства.

Выяснилось, что был закуплен некачественный уголь, представляющий собой «угольную жижу». Температура в квартирах, тем временем, колебалась на уровне 17-22 градусов. Краевое правительство не стало дожидаться похолодания, которое местные синоптики прогнозируют на остаток текущей недели, и направило в город уголь из регионального резервного запаса с площадки в Славгороде.

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Две тысячи тонн перевезено на ТЭЦ в Яровом. Первая партия уже загружена в котлы. На текущий период времени в квартирах яровчан температура начала постепенно повышаться.

Напомним, что Яровое оказался в списке трех городов Алтайского края, которые так и не получили паспорта готовности к отопительному сезону. Ранее губернатор Алтайского края Виктор Томенко заявил, что в 2020 году паспорта готовности должны быть у абсолютно всех муниципалитетов и назвал этот вопрос «политическим».

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Он дал понять, что неготовность к отопительному сезону повлечет за собой кадровые решения.

Что касается Ярового, то проблемы там связаны не только с углем. В конце октября в городе была остановлена подача тепла в 118 многоквартирных домов. Причиной стала коммунальная авария на местной ТЭЦ.